Lisandro Martínez rompió el silencio tras sus duras críticas al Manchester United: "Hablé desde el enojo y la frustración"

El defensor argentino publicó un comunicado luego de cuestionar a la dirigencia de los Diablos Rojos tras la derrota ante Atlético de Madrid por Champions League.

Hoy 22:39

Lisandro Martínez salió a aclarar sus polémicas declaraciones contra la dirigencia del Manchester United, luego de la derrota por 2-0 frente al Atlético de Madrid por la UEFA Champions League. El defensor de la Selección argentina había cuestionado la falta de inversiones y el nivel del plantel, lo que provocó fuertes repercusiones entre los hinchas y en el entorno del club inglés.

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Tras la controversia, el futbolista decidió publicar un comunicado en sus historias de Instagram, donde explicó que sus palabras estuvieron motivadas por la frustración del resultado y su deseo de ver al equipo nuevamente entre los protagonistas del fútbol europeo.

"Después del partido, hablé desde el enojo y la frustración por no haber obtenido el resultado que todos queríamos", expresó el defensor en su mensaje.

Además, remarcó el sentimiento que tiene por la institución y explicó por qué la derrota lo afectó especialmente: "Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol, con pasión, compromiso y unas enormes ganas de ganar. Y cuando las cosas no salen como queremos, duele, especialmente cuando se representa a un club con la historia y la grandeza del Manchester United".

Lisandro Martínez asumió su responsabilidad y respaldó al plantel

En su comunicado, Lisandro Martínez dejó en claro que sus críticas no buscaban desligar a los futbolistas de la responsabilidad por el presente deportivo del Manchester United.

Por el contrario, el defensor reconoció que los jugadores deben mejorar su rendimiento y trabajar en conjunto para revertir la situación que atraviesa el equipo.

"Sé que, ante todo, somos nosotros, los jugadores, quienes debemos dar la talla, y asumo en primera persona esa responsabilidad. Necesitamos exigirnos aún más y trabajar unidos para devolver al Manchester United a lo más alto", aseguró.

El argentino también manifestó su respaldo a sus compañeros y al cuerpo técnico, al tiempo que reafirmó su compromiso con los objetivos deportivos de la institución.

"Mi objetivo ha sido el mismo desde el primer día: ganar, competir al máximo nivel y darlo todo por este escudo", concluyó.

Qué había dicho Lisandro Martínez contra la dirigencia del Manchester United

La polémica comenzó después de la derrota por 2-0 ante Atlético de Madrid, cuando el defensor argentino habló con la prensa y lanzó fuertes cuestionamientos contra la estructura deportiva de los Diablos Rojos.

Una de sus principales críticas estuvo relacionada con la falta de refuerzos durante el último mercado de pases, una situación que, según su mirada, condiciona las posibilidades del equipo de competir al máximo nivel.

"Esperaba más inversiones en el mercado de verano. Espero más de nuestro director de fútbol. Si no cambian, la próxima temporada va a ser un gran problema", advirtió.

Además, cuestionó que las responsabilidades por los malos resultados recaigan principalmente sobre los entrenadores y los jugadores, mientras que otras áreas del club quedan al margen de las críticas.

"Siguen cambiando entrenadores, pero ¿qué pasa con las otras áreas? Es fácil hablar de los entrenadores y los jugadores, pero también tenemos que mirar a los demás", sostuvo.

Sin embargo, la declaración que más repercusión generó fue su contundente evaluación sobre el nivel del equipo para disputar la máxima competencia europea.

"Este plantel no tiene nivel para la Champions League. Creo que los jugadores podemos dar más, pero también es importante construir un plantel fuerte para estar preparados para noches como estas", afirmó.

De esta manera, Lisandro Martínez intentó bajar la tensión generada por sus declaraciones, aunque mantuvo su postura sobre la necesidad de mejorar tanto el rendimiento deportivo como la planificación del Manchester United para volver a competir por los principales títulos.