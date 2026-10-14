Ponzio no baja a River de la pelea por la tabla anual y fue contundente sobre el posible regreso de Ramón Díaz

Tras el empate 1-1 ante Sarmiento en Junín, el entrenador del Millonario habló sobre las chances de pelear el campeonato, la falta de efectividad del equipo y los rumores que vinculan al riojano con el banco de suplentes para 2027.

Hoy 23:53

Leonardo Ponzio habló en conferencia de prensa después del empate 1-1 de River Plate frente a Sarmiento de Junín, por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, y dejó definiciones importantes sobre el presente del equipo. El entrenador aseguró que todavía mantiene la ilusión de pelear por la tabla anual y respondió a las versiones que señalan a Ramón Díaz como posible técnico del Millonario para la próxima temporada.

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En medio de un presente en el que River necesita sumar puntos para alcanzar sus objetivos, Ponzio evitó hablar del futuro y dejó en claro que su prioridad está puesta en los compromisos que restan disputar durante este año.

"La verdad que respeto tu pregunta porque podía llegar. Vivo el hoy, River es hoy, para proyectar el año que viene hay que ganar acá lo que queda y más no puedo decir", expresó el entrenador cuando le consultaron sobre un eventual regreso de Ramón Díaz.

Además, el exmediocampista remarcó la importancia de concentrarse en el presente y lanzó una frase contundente: "Es la sensación con lo que conozco este club, si no vivís el hoy es tarde".

La pelea por la tabla anual

Más allá del empate conseguido en Junín, Leonardo Ponzio se mostró conforme con algunos aspectos del rendimiento de sus dirigidos y aseguró que River todavía tiene posibilidades de pelear por el primer puesto de la tabla anual.

Actualmente, el Millonario se encuentra a seis puntos de Independiente Rivadavia, líder de la clasificación, cuando restan cuatro compromisos para el cierre de esta etapa del campeonato.

"Se verá, habrá que seguir sumando. Teníamos seis finales, luego cinco y ahora son cuatro. Creo que es más que importante seguir pensando en el hoy y sumar", sostuvo el entrenador.

Si bien reconoció que sumar un punto puede resultar útil en determinadas circunstancias, dejó en claro que River siempre sale a buscar la victoria.

"A veces en cierto punto viene bien, pero siempre vamos a buscar los tres puntos", agregó.

La falta de efectividad, uno de los aspectos que preocupa a River

Otro de los temas que abordó Ponzio fue la dificultad que atraviesa el equipo para transformar las situaciones de peligro en goles, una situación que volvió a quedar en evidencia durante el empate ante Sarmiento.

Pese a las oportunidades generadas, el entrenador aseguró que el funcionamiento ofensivo de River no es lo que más le preocupa, sino la falta de precisión en los metros finales.

"Mientras que tengamos situaciones, no es preocupante porque crear creamos. El juego lo tenemos. Faltará ese segundo que hace la diferencia a la hora de convertir, voy a seguir insistiendo", explicó.

En esa línea, sostuvo que la solución pasa por continuar trabajando durante los entrenamientos para mejorar la definición y aprovechar las ocasiones que genera el equipo.

"Es practicar, entrenar y darle la vuelta para que si somos tan eficaces a la hora de ejecutar, seguramente los partidos se van a hacer más cómodos", afirmó.

De esta manera, Leonardo Ponzio ratificó su confianza en el plantel de River y dejó en claro que, más allá de los rumores sobre Ramón Díaz y la planificación para 2027, su principal objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los cuatro partidos restantes y mantener al Millonario en la pelea por la tabla anual del fútbol argentino.