Videos: momentos de extrema tensión en el B° Villa del Carmen por un tiroteo entre vecinos y efectivos policiales

El violento episodio ocurrió en la zona oeste de la Capital santiagueña. Se presume que habría personas heridas y demoradas, aunque todavía se desconocen los motivos que desencadenaron el enfrentamiento.

Hoy 00:08

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la noche de este miércoles en el barrio Villa del Carmen, en la zona oeste de la ciudad de Santiago del Estero, donde se registró una balacera que involucró a vecinos y efectivos de la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el episodio se produjo en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas. Por el momento, se desconocen los motivos que originaron el enfrentamiento armado y cómo se desarrollaron los hechos.

Se presume que habría varios demorados por la Policía y posibles heridos por el enfrentamiento, aunque hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre la cantidad de involucrados ni la gravedad de las posibles lesiones.

El hecho generó preocupación en el sector, mientras se aguarda información que permita determinar las circunstancias en las que se produjo la balacera.

Un barrio conmocionado por el reciente femicidio de Karen García

Cabe recordar que el barrio Villa del Carmen fue escenario este lunes 12 de octubre de un femicidio que conmocionó a Santiago del Estero.

La víctima fue Karen Romina García, de 33 años, quien fue encontrada sin vida en su vivienda del sector 450 Viviendas. Por el crimen permanece detenido Rubén Ricardo Carrizo, de 39 años, pareja de la mujer y padre de sus cuatro hijos.

Según informó oportunamente Diario Panorama, el principal acusado se presentó ante la Policía y quedó a disposición de la Justicia. La investigación está a cargo de la fiscal Lucía González Farías.

Por el momento, no existe información que vincule la balacera de este miércoles con aquel femicidio. Se trata de dos episodios diferentes registrados durante la misma semana en el barrio.

En tanto, se esperan mayores precisiones sobre el enfrentamiento armado, la existencia de posibles heridos y las actuaciones policiales realizadas durante la noche.