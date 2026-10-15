Allanamiento en Banda del Río Salí resulta en el secuestro de drogas

La policía de la Comisaría Alderetes llevó a cabo un allanamiento en Banda del Río Salí, donde se incautaron 210 dosis de pasta base, dinero y teléfonos, en el contexto de una causa por amenazas agravadas.

Hoy 01:35

Este miércoles se llevó a cabo un importante allanamiento policial en una vivienda de Banda del Río Salí, donde efectivos de la Comisaría Alderetes realizaron un operativo que resultó en la incautación de aproximadamente 210 dosis de pasta base, junto con dos piedras de la misma sustancia. Además, se logró el secuestro de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares. Este operativo se enmarca dentro de una investigación más amplia relacionada con amenazas agravadas que involucran el uso de armas de fuego, lo que pone de manifiesto la urgencia y relevancia de la intervención policial.

El subcomisario Diego Bazán, quien está al mando de la Comisaría Alderetes, ofreció detalles sobre el contexto que llevó a la ejecución de este allanamiento. Según relató, el 30 de septiembre se registró un grave enfrentamiento entre dos familias en la zona de la ruta alternativa, en Alderetes. Este conflicto culminó en una denuncia formal por amenazas agravadas, dado que se utilizaron armas de fuego durante la disputa. Esta situación alarmante generó la necesidad de que los cuerpos de seguridad realizaran tareas investigativas para aclarar los hechos y prevenir futuros incidentes.

Con la información recopilada durante la investigación, los efectivos solicitaron las correspondientes medidas judiciales que les permitieron llevar a cabo el allanamiento en un domicilio situado en la calle Obispo Colombres, en el barrio La Milagrosa. Durante el procedimiento, se logró el secuestro de las 210 dosis y las dos piedras de pasta base, así como de una suma de dinero en efectivo y varios celulares. Este operativo también requirió la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas, lo que indica la seriedad del caso.

La intervención policial no solo ha tenido éxito en términos de la incautación de drogas, sino que también ha puesto de relieve la creciente preocupación por la seguridad en la región. Las amenazas con armas se han convertido en un problema constante que afecta a la comunidad, y el subcomisario Bazán subrayó que este operativo fue una respuesta directa a la creciente preocupación por el uso de drogas en la zona, así como a los problemas asociados a la violencia familiar.

En el transcurso del allanamiento, se identificó a una mujer que se encontraba en el inmueble y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo. Este evento resalta la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la comunidad en la lucha contra el tráfico de drogas y la violencia relacionada. Las acciones de la policía son un paso crucial para abordar las necesidades de la comunidad y trabajar hacia un entorno más seguro para todos.

Las autoridades locales han expresado su compromiso de continuar con este tipo de operativos y han instado a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el tráfico de drogas. La Comisaría Alderetes ha enfatizado que la seguridad y el bienestar de los ciudadanos son su prioridad, y que seguirán trabajando para desmantelar redes de narcotráfico que amenazan la paz social. Este tipo de acciones no solo buscan reducir la disponibilidad de drogas, sino también prevenir la violencia que a menudo acompaña a este tipo de delitos.