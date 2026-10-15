Desmantelan una red de narcotráfico en Orán con secuestro de drogas

La Gendarmería Nacional llevó a cabo tres operativos en Orán, Salta, resultando en el hallazgo de 340 kilos de hojas de coca y 10 kilos de marihuana, además de una importante cantidad de cigarrillos de contrabando.

Hoy 01:39

En un operativo de gran relevancia, la Gendarmería Nacional ha desmantelado una red de narcotráfico en la localidad de Orán, provincia de Salta, mediante la ejecución de tres procedimientos distintos que resultaron en el secuestro de cantidades significativas de droga y contrabando.

El primer procedimiento fue realizado por personal de la Sección "Agua Blanca", quienes, durante un patrullaje pedestre en el sector conocido como "Chalanas Viejas", observaron a varias personas transportando bultos sobre sus espaldas. Ante la presencia de las fuerzas de seguridad, los involucrados abandonaron la carga y se dieron a la fuga. Al inspeccionar el contenido, se encontraron 340 kilos de hojas de coca.

En un segundo operativo, efectivos de la Sección "28 de Julio", con el apoyo de la Unidad de Reconocimiento "Tucumán", realizaban un patrullaje por la Ruta Nacional Nº 50, en la zona denominada "El Tomatal". En este caso, observaron a ciudadanos trasladando bolsas, quienes también huyeron al ver a los gendarmes. Tras la requisa, se detectaron 240 kilos de hojas de coca y 1.500 atados de cigarrillos, todos ellos en infracción a la Ley 22.415, lo que llevó a la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Orán.

Finalmente, en el tercer procedimiento, integrantes de la Sección "Núcleo" y el Grupo Especial Antinarcóticos "Salta" (GEANSA) cumplieron con una orden judicial para la apertura de una encomienda que había sido interdictada a principios del mes. Al abrirla, encontraron 10 paquetes amorfos con una sustancia vegetal de color verde amarronado. Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó un test de orientación de campo, conocido como Narcotest, que resultó positivo para marihuana, con un peso total de 10 kilos 080 gramos.

El Juzgado Federal de Garantías de Orán y la Sede Fiscal Descentralizada de Orán intervinieron en el caso y dispusieron el secuestro de la droga, así como la realización de las actuaciones judiciales pertinentes. Estas acciones subrayan el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, evidenciando el trabajo coordinado entre diferentes fuerzas y organismos del estado.

El operativo no solo resalta la efectividad de la Gendarmería en la identificación y captura de actividades ilícitas, sino que también pone de manifiesto el constante desafío que representa el narcotráfico en la región. La colaboración entre distintas secciones y el uso de tecnología avanzada para la vigilancia han sido claves para el éxito de estas intervenciones.