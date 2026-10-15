Accidente trágico en Jujuy causa la muerte de un joven y deja heridos

Un trágico accidente en la Ruta Nacional 52, Jujuy, dejó un joven fallecido y dos heridos que fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

Hoy 02:50

En un lamentable suceso ocurrido el 13 de octubre en la Ruta Nacional 52, un joven de 26 años perdió la vida tras el desbarrancamiento de una camioneta Toyota Hilux. El accidente tuvo lugar cerca de las 17:25 en la zona de la Quebrada de Sepultura, un punto conocido por su accidentado terreno y que se encuentra en las cercanías del Paso de Jama.

Según la información proporcionada por la Policía de Jujuy, los tres ocupantes de la camioneta eran hombres adultos que trabajaban en el sector minero. Las circunstancias exactas que llevaron al vehículo a caer por el barranco aún están bajo investigación, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad vial en esta área frecuentada por transportes de carga y pasajeros.

Los equipos de emergencia, compuestos por la Seccional 57.ª, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), y los Bomberos Voluntarios de Maimará, llegaron rápidamente al lugar del incidente tras recibir la alerta. De los dos hombres que sobrevivieron, uno requería asistencia urgente, ya que quedó atrapado en el interior del vehículo y fue rescatado por los operativos de emergencia.

El joven de 26 años, desafortunadamente, falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones, que incluían un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo. Este trágico desenlace resalta la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras de la región.

Las autoridades han comenzado una investigación formal para determinar las causas del accidente. Las actuaciones están siendo coordinadas por la dependencia policial encargada y supervisadas por la Fiscalía de turno, que se encargará de esclarecer los hechos ocurridos en este siniestro vial.

La Ruta Nacional 52 es un corredor vital que conecta Jujuy con Chile, siendo fundamental para las actividades económicas y de transporte en la región. Este accidente pone de manifiesto la importancia de mantener estándares de seguridad adecuados, no solo para proteger a los trabajadores de la minería, sino también a todos los usuarios de esta ruta.