La Justicia brasileña escuchó los pedidos de absolución y condena para el arquitecto santiagueño acusado de racismo

Eduardo Ignacio Murias permanece detenido desde mayo por haber fotografiado a un niño de siete años y compartido mensajes discriminatorios.

Hoy 06:49

La Justicia de Brasil avanzó con una nueva instancia del proceso contra el arquitecto santiagueño Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, acusado de realizar expresiones racistas contra un niño de siete años durante un viaje en el tren turístico Maria Fumaça, en el estado de Minas Gerais.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El acusado permanece detenido desde mayo pasado, luego de que pasajeros denunciaran que había fotografiado y filmado al menor y compartido las imágenes en conversaciones telefónicas junto con mensajes de contenido discriminatorio.

De acuerdo con la información incorporada al caso, en uno de esos mensajes Murias habría escrito que el niño era "moreno, pero muy guapo" y que podría tenerlo como esclavo. También se le atribuyen otras expresiones en las que habría manifestado su intención de llevar a una persona esclavizada para cuidar a las nietas de un interlocutor.

Una nueva instancia del proceso judicial

Durante la audiencia de cierre realizada ayer, declararon testigos vinculados con el episodio, entre ellos pasajeros del tren y personas del entorno del niño. También intervino un fiscal, quien habría solicitado una condena para el arquitecto, mientras que la defensa habría planteado su absolución, según trascendió de fuentes vinculadas con el procedimiento.

A diferencia de lo que ocurre habitualmente en los procesos judiciales argentinos, las partes no presentaron sus alegatos de manera oral durante la audiencia. Los planteos formales deberán ser entregados por escrito e incorporados al expediente en los próximos días.

Una vez recibidas las presentaciones, el tribunal analizará los argumentos de la acusación y de la defensa antes de adoptar una decisión sobre la situación procesal de Murias.

Las posibles resoluciones

Entre los escenarios mencionados en relación con el futuro judicial del santiagueño figuran una eventual condena, cuya pena podría alcanzar los cuatro años según las estimaciones difundidas, o una absolución. También se contemplaron alternativas relacionadas con su permanencia en Brasil, incluida una eventual salida del país o una medida de expulsión, aunque su aplicación dependerá de las decisiones de las autoridades competentes.

Por el momento, no se informó una sentencia definitiva. Murias continuaría detenido mientras avanza el proceso y, según trascendió, estaría acompañado por un abogado santiagueño de su entorno.