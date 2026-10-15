Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 OCT 2026 | 14º
X
Policiales

La Justicia brasileña escuchó los pedidos de absolución y condena para el arquitecto santiagueño acusado de racismo

Eduardo Ignacio Murias permanece detenido desde mayo por haber fotografiado a un niño de siete años y compartido mensajes discriminatorios.

Hoy 06:49

La Justicia de Brasil avanzó con una nueva instancia del proceso contra el arquitecto santiagueño Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, acusado de realizar expresiones racistas contra un niño de siete años durante un viaje en el tren turístico Maria Fumaça, en el estado de Minas Gerais.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El acusado permanece detenido desde mayo pasado, luego de que pasajeros denunciaran que había fotografiado y filmado al menor y compartido las imágenes en conversaciones telefónicas junto con mensajes de contenido discriminatorio.

De acuerdo con la información incorporada al caso, en uno de esos mensajes Murias habría escrito que el niño era "moreno, pero muy guapo" y que podría tenerlo como esclavo. También se le atribuyen otras expresiones en las que habría manifestado su intención de llevar a una persona esclavizada para cuidar a las nietas de un interlocutor.

Una nueva instancia del proceso judicial

Durante la audiencia de cierre realizada ayer, declararon testigos vinculados con el episodio, entre ellos pasajeros del tren y personas del entorno del niño. También intervino un fiscal, quien habría solicitado una condena para el arquitecto, mientras que la defensa habría planteado su absolución, según trascendió de fuentes vinculadas con el procedimiento.

A diferencia de lo que ocurre habitualmente en los procesos judiciales argentinos, las partes no presentaron sus alegatos de manera oral durante la audiencia. Los planteos formales deberán ser entregados por escrito e incorporados al expediente en los próximos días.

Una vez recibidas las presentaciones, el tribunal analizará los argumentos de la acusación y de la defensa antes de adoptar una decisión sobre la situación procesal de Murias.

Las posibles resoluciones

Entre los escenarios mencionados en relación con el futuro judicial del santiagueño figuran una eventual condena, cuya pena podría alcanzar los cuatro años según las estimaciones difundidas, o una absolución. También se contemplaron alternativas relacionadas con su permanencia en Brasil, incluida una eventual salida del país o una medida de expulsión, aunque su aplicación dependerá de las decisiones de las autoridades competentes.

Por el momento, no se informó una sentencia definitiva. Murias continuaría detenido mientras avanza el proceso y, según trascendió, estaría acompañado por un abogado santiagueño de su entorno.

TEMAS Brasil
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Videos: momentos de extrema tensión en el B° Villa del Carmen por un tiroteo entre vecinos y efectivos policiales
  2. 2. El arquitecto santiagueño Eduardo Murias enfrenta una audiencia clave en Brasil por una causa de racismo
  3. 3. Ponzio no baja a River de la pelea por la tabla anual y fue contundente sobre el posible regreso de Ramón Díaz
  4. 4. Distinguieron al personal policial por su destacada actuacion en el rescate a una mujer extraviada en el monte
  5. 5. El clima en Santiago del Estero para este jueves 15 de octubre de 2026: lluvias, chaparrones y una máxima de 22°C
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT