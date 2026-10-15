El papa León XIV continúa con su recuperación tras pasar una buena noche en el hospital Gemelli

Según informaron este jueves fuentes del Vaticano, el sumo pontífice pasó bien la noche del miércoles, se levantó este jueves y desayunó con normalidad. El máximo representante de la Iglesia católica permanecerá hospitalizado hasta la próxima semana.

Hoy 06:54

El papa León XIV continúa su recuperación en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado tras someterse a una intervención quirúrgica pulmonar el martes. Según informaron fuentes vaticanas este jueves, el pontífice pasó bien la noche, se levantó y desayunó con normalidad.

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La operación se realizó mediante una técnica de cirugía videoasistida y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. De acuerdo con el comunicado de la Santa Sede, el estado del papa mostró una evolución posoperatoria favorable durante las primeras jornadas posteriores a la intervención.

El parte médico difundido el miércoles por los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora indicó que los análisis de sangre y la radiografía de tórax presentaron valores dentro de los parámetros esperados para este tipo de cirugía.

Además, León XIV comenzó a caminar y a realizar fisioterapia respiratoria. Durante la tarde del miércoles, también participó en una misa celebrada en una sala especialmente acondicionada en el décimo piso del hospital, debido a que el apartamento papal y la capilla habitual se encuentran en obras de reestructuración.

Una semana de internación y estudios pendientes

El Vaticano estima que el pontífice permanecerá hospitalizado durante aproximadamente siete días. Su agenda oficial fue cancelada hasta el 20 de octubre, aunque la duración de la internación dependerá de su evolución clínica.

Entre los estudios pendientes mencionados en la información difundida figuran los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos extraídos durante la intervención. Sus resultados permitirán determinar si necesita tratamientos adicionales.

La recuperación del pontífice también despertó interrogantes sobre el desarrollo de su pontificado, iniciado en 2025, cuando fue elegido a los 69 años. Su llegada al frente de la Iglesia católica había generado expectativas de continuidad institucional y estabilidad tras el papado de Francisco.

El teólogo Massimo Faggioli, de la Universidad de Villanova, señaló en declaraciones a The Associated Press que la hospitalización plantea interrogantes sobre las expectativas depositadas en el actual pontificado. No obstante, especialistas consultados por ese medio indicaron que el tipo de cáncer mencionado en los informes presenta un pronóstico relativamente favorable dentro de esa categoría de enfermedad.