Crítica de "Chopin"

El cineasta Michał Kwiecinski revisa la figura de este icono nacional polaco, toda una celebridad en el París romántico, alejándose del biopic tradicional para descubrir al hombre detrás del mito.

Hoy 07:11

Por Fausto Fernández

Para Fotogramas

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Personaje secundario en la excesiva 'Lisztomania' (1975), Frédéric Chopin pudo ser el protagonista absoluto de 'Mazurca en fa menor', película también de Ken Russell que, lamentablemente, nunca fue. Es verdad que esta 'Chopin' tiene pánico al hermoso y genial cine autodestructivo del autor de 'La pasión de vivir' (1970), acercamiento romántico e iconoclasta a otro nombre de oro de la música, Tchaikovsky, pero a pesar de todo sabe romper el convencionalismo acomodaticio de las biografías como género cinematográfico, y lo hace con enérgica convicción.

Enfermizamente romántica (la muerte es la melodía clave en esta sinfonía de lujo, promiscuidad y arte), el film de Michał Kwiecinski apuesta por el exceso en su abigarrado y apabullante diseño de producción aunque menos en las pulsiones creativas y sentimentales. Aun así atrapa con su envoltorio visual a la altura de 'Luis II de Baviera, el rey loco' (Luchino Visconti, 1973) y con su pasional historia de amor (con 'Un invierno en Mallorca' muy del film de 1970 de Jaime Camino) en un pentagrama sociohistórico tan poco fidedigno como irresistiblemente folletinesco.

Para románticos incurablemente enamorados de la biografía musical hedonista.