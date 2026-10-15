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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 OCT 2026 | 15º
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Se realiza la 5ª Marcha Federal Universitaria en Santiago del Estero

La concentración se desplaza por avenida Belgrano desde la sede de la UNSE y reunió a docentes, nodocentes, estudiantes y organizaciones universitarias.

Hoy 09:42
Marcha Federal Universitaria

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) se sumará este jueves 15 de octubre a la 5ª Marcha Federal Universitaria, una convocatoria que tendrá réplicas en distintos puntos del país en defensa de la universidad pública y del sistema científico y tecnológico argentino.

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En Santiago, la concentración está prevista para las 9.30 en la sede de la UNSE, ubicada en avenida Belgrano (S) 1912. La convocatoria fue realizada junto con los gremios ADUNSE y APUNSE, los centros de estudiantes de las distintas facultades y la Asamblea Universitaria Permanente.

El reclamo central apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, además de una recomposición salarial para docentes y nodocentes, la actualización de las becas estudiantiles y la asignación de recursos que permitan sostener el funcionamiento de las universidades, la investigación y la formación profesional.

Desde la UNSE remarcaron que el financiamiento universitario no se limita a una cuestión presupuestaria, sino que está vinculado directamente con la formación de profesionales, la investigación científica y las posibilidades de desarrollo de Santiago del Estero y del país.

La marcha forma parte de una jornada nacional convocada por distintos sectores universitarios y gremiales. En Buenos Aires, la concentración principal se realizará frente al Congreso de la Nación, mientras que también habrá movilizaciones en otras provincias.

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