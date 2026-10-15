Se realiza la 5ª Marcha Federal Universitaria en Santiago del Estero

La concentración se desplaza por avenida Belgrano desde la sede de la UNSE y reunió a docentes, nodocentes, estudiantes y organizaciones universitarias.

Hoy 09:42

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) se sumará este jueves 15 de octubre a la 5ª Marcha Federal Universitaria, una convocatoria que tendrá réplicas en distintos puntos del país en defensa de la universidad pública y del sistema científico y tecnológico argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En Santiago, la concentración está prevista para las 9.30 en la sede de la UNSE, ubicada en avenida Belgrano (S) 1912. La convocatoria fue realizada junto con los gremios ADUNSE y APUNSE, los centros de estudiantes de las distintas facultades y la Asamblea Universitaria Permanente.

El reclamo central apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, además de una recomposición salarial para docentes y nodocentes, la actualización de las becas estudiantiles y la asignación de recursos que permitan sostener el funcionamiento de las universidades, la investigación y la formación profesional.

Desde la UNSE remarcaron que el financiamiento universitario no se limita a una cuestión presupuestaria, sino que está vinculado directamente con la formación de profesionales, la investigación científica y las posibilidades de desarrollo de Santiago del Estero y del país.

La marcha forma parte de una jornada nacional convocada por distintos sectores universitarios y gremiales. En Buenos Aires, la concentración principal se realizará frente al Congreso de la Nación, mientras que también habrá movilizaciones en otras provincias.