Clima cambiante en Termas de Río Hondo: lluvias irregulares a la vista para hoy Jueves 15 de octubre de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo se presentan inestables, con lluvias irregulares y temperaturas frescas. Los termenses deberán estar preparados para un clima cambiante en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se enfrentan a un clima marcado por lluvias irregulares en las cercanías. La temperatura actual es de 13.9 °C, con una sensación térmica que desciende a 12.8 °C, lo que indica un ambiente fresco y húmedo.

La humedad en la región es del 93%, lo que contribuye a la sensación de frío. Además, el viento sopla a 10.4 km/h desde el oeste-suroeste, acentuando la sensación de frescura en el aire.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura máxima alcance los 19.2 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 13.9 °C. Los termenses deben estar atentos a las condiciones climáticas que podrían variar a lo largo del día.

El pronóstico para mañana, viernes 16 de octubre, indica que el clima estará cubierto, con una mínima de 14.7 °C y una máxima de 20.4 °C. Las lluvias podrían continuar, afectando la actividad cotidiana de los habitantes.

Finalmente, el sábado 17 de octubre también se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre 15.6 °C y 18.6 °C. Los termenses deben prepararse para un fin de semana con clima variable y potencial de lluvias.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.