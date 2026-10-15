La oposición buscará abrir una sesión clave para rechazar el DNU 70, pero admite que no tiene asegurado el quórum

La convocatoria está prevista para este jueves a las 14 en la Cámara de Diputados. Los bloques opositores intentarán avanzar también con iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar, aunque reconocen que todavía están por debajo de las 129 presencias necesarias.

Hoy 08:15

La oposición intentará este jueves abrir una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de avanzar sobre el DNU 70/23 y tratar además proyectos vinculados a discapacidad y endeudamiento familiar. Sin embargo, el panorama aparece complicado porque los bloques que impulsan la convocatoria todavía no tienen garantizado el quórum.

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La sesión está convocada para las 14, pero en las últimas horas dirigentes opositores reconocieron que cuentan con entre 120 y 123 diputados, por debajo de las 129 presencias necesarias para habilitar el debate.

“Si tenemos que morir con las botas puestas, lo vamos a hacer”, expresó un diputado de Unión por la Patria, en referencia a la decisión de sostener la convocatoria pese a las dificultades para reunir el número.

Una sesión que perdió fuerza

La convocatoria comenzó a perder impulso luego de una serie de movimientos políticos y judiciales en torno a la Ley de Tierras, uno de los puntos centrales del DNU 70.

La Corte Suprema intervino recientemente sobre la vigencia de esa normativa, mientras que el oficialismo avanzó también con una iniciativa vinculada a la inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla cambios sobre ese régimen.

A eso se sumó la convocatoria a otra sesión para el 21 de octubre, con temas que también interesan a sectores dialoguistas, entre ellos discapacidad y endeudamiento, lo que terminó restando apoyos a la sesión de este jueves.

Qué bloques acompañarían

Por ahora, entre los espacios que sostendrían la convocatoria aparecen diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, sectores de Provincias Unidas, legisladores de Argentina Federal y otros bloques provinciales.

El objetivo de ese sector opositor es poner en discusión el DNU 70/23, que fue una de las principales herramientas normativas impulsadas por el Gobierno desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Si no alcanzan las 129 presencias, la sesión no podrá comenzar y la discusión quedará postergada, al menos hasta una próxima convocatoria.