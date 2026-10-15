La oposición no logró el quórum y se cayó la sesión que intentaba derogar el decreto 70 en Diputados

Se cayó por falta de quórum la sesión en Diputados impulsada por la oposición dura, el kirchnerismo y aliados, en la que iban a tratar de rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei, de desregulación de la economía, considerado estratégico para el Gobierno. No lograron sentar a los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con negociaciones, los libertarios lograron blindar el DNU, al bloquear un debate en que la oposición además apuntaba a tratar dos temas muy incómodos para el Gobierno, como los dictámenes sobre discapacidad y endeudamiento familiar.

La convocatoria fue impulsada por el jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, además de sus pares Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Jorge Fernández (Primero San Luis), Natalia de la Sota ( Defendamos Córdoba), Mónica Frade (Coalición Cívica), entre otros diputados de diferentes espacios políticos. No hubo firmas de los representantes del bloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Como parte de la estrategia para bloquear la sesión el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a otra sesión para el 21 de octubre a las 12.00, en un debate que incluye discapacidad y endeudamiento familiar.

Sumado a un proyecto del PRO, principal aliado de La Libertad Avanza en el Congreso, contra el vandalismo rural, y el reciente dictamen de Inviolabilidad de la Propiedad que restituye un capítulo sobre a la ley de Tierras Rurales, los límites a la venta de tierras a extranjeros.

En este nuevo proyecto reincorporó un capitulo vinculado a la Ley de extranjerización de Tierras Rurales con el acompañamiento de los representantes del PRO, la Unión Cívica Radical y el santafesino José Núñez de Provincias Unidas.

Quiénes son los diputados que no dieron quórum, en la frustrada sesión impulsada por la oposición dura para tratar de rechazar el DNU de Javier Milei

Entre quienes no dieron quórum figuran los 95 legisladores de La Libertad Avanza, encabezados por Gabriel Bornoroni, los 12 del PRO de Cristian Ritondo, seis de la UCR de Pamela Verasay, los dos del MID de Oscar Zago, los dos de Producción y Trabajo de San Juan, que responden al gobernador, Marcelo Orrego (que tiene una audiencia con el jefe de Gabinete, Diego Santilli), Adelante Buenos Aires, de Karina Banfi, la Neuquinidad, de Karina Maureira (con terminal en el mandatario Rolando Figueroa), y José Luis Garrido de Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal.

Una sesión que perdió fuerza

La convocatoria comenzó a perder impulso luego de una serie de movimientos políticos y judiciales en torno a la Ley de Tierras, uno de los puntos centrales del DNU 70.

La Corte Suprema intervino recientemente sobre la vigencia de esa normativa, mientras que el oficialismo avanzó también con una iniciativa vinculada a la inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla cambios sobre ese régimen.

A eso se sumó la convocatoria a otra sesión para el 21 de octubre, con temas que también interesan a sectores dialoguistas, entre ellos discapacidad y endeudamiento, lo que terminó restando apoyos a la sesión de este jueves.

Qué bloques acompañarían

Por ahora, entre los espacios que sostendrían la convocatoria aparecen diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, sectores de Provincias Unidas, legisladores de Argentina Federal y otros bloques provinciales.

El objetivo de ese sector opositor es poner en discusión el DNU 70/23, que fue una de las principales herramientas normativas impulsadas por el Gobierno desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Si no alcanzan las 129 presencias, la sesión no podrá comenzar y la discusión quedará postergada, al menos hasta una próxima convocatoria.