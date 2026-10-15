Pronóstico en La Banda: nubosidad y temperaturas agradables para hoy Jueves 15 de octubre de 2026

Los bandeños se enfrentan a un clima nublado con temperaturas moderadas. El pronóstico indica que la tendencia continuará en los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, el clima se presenta nublado con una temperatura actual de 15.4 °C, lo que genera una sensación térmica de 13.6 °C. Los bandeños deben prepararse para un día fresco, con una humedad del 71% que acentúa la sensación de frío.

Para hoy, se espera un ambiente cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 15.4 °C de mínima y los 23.6 °C de máxima. Este clima inestable puede afectar las actividades al aire libre de los residentes.

En los próximos días, las condiciones climáticas no variarán significativamente. El viernes, las temperaturas alcanzarán una mínima de 16.1 °C y una máxima de 26.5 °C, manteniendo el cielo cubierto. Los bandeños deben estar atentos a los cambios en la temperatura.

El sábado, la situación seguirá parecida, con un pronóstico de nubes y temperaturas que irán de 15.8 °C a 19.2 °C. Este patrón de clima nublado parece instaurarse, lo que podría ser un alivio para quienes prefieren temperaturas más frescas.

En resumen, el clima en La Banda para hoy Jueves 15 de octubre de 2026 se caracteriza por cielos cubiertos y temperaturas que van desde los 15.4 °C a los 23.6 °C. Para los próximos días, se anticipa un clima similar, con mínimas de 16.1 °C y 15.8 °C y máximas de 26.5 °C y 19.2 °C, respectivamente.

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