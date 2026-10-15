Perspectivas climáticas en Añatuya: temperaturas agradables para el fin de semana

Los añatuyenses se enfrentarán a un día cubierto con temperaturas variables. El pronóstico indica un cambio hacia el sol en los próximos días.

Hoy 08:21

En Añatuya, hoy se espera un clima cubierto con una temperatura actual de 14.3 °C, aunque la sensación térmica es de 13 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 81%, lo que puede generar una sensación de frescor entre los añatuyenses.

El viento sopla desde el sur a una velocidad de 8.3 km/h, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad. A medida que avance el día, las temperaturas podrían alcanzar una máxima de 24.6 °C, proporcionando un alivio del frío matutino.

Para mañana, los pronósticos son más optimistas, con un cielo soleado y temperaturas que oscilarán entre los 12.6 °C de mínima y 24.8 °C de máxima. Este cambio en las condiciones climáticas podría ser bien recibido por los añatuyenses, quienes esperan disfrutar de un día más cálido.

Sin embargo, el sábado regresará el clima cubierto, con temperaturas que variarán entre los 13.5 °C de mínima y 16.5 °C de máxima. Este cambio abrupto en el clima podría ser un recordatorio de que la primavera aún tiene sorpresas reservadas.

En resumen, el clima actual en Añatuya es cubierto, con una temperatura de 14.3 °C y una máxima pronosticada de 24.6 °C para hoy. El pronóstico para los próximos días incluye un día soleado mañana y un regreso a condiciones cubiertas el sábado.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.