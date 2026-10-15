Granados puso el foco en el trabajo informal y advirtió sobre una precariedad que se naturaliza

El periodista analizó en Radio Panorama la situación de quienes trabajan en plataformas como Uber y señaló que, pese a la flexibilidad horaria, carecen de derechos laborales básicos.

Hoy 08:24

El periodista Osvaldo Granados puso el foco en la situación de los trabajadores informales y advirtió sobre la fragilidad de sus condiciones laborales, en su habitual columna de los jueves en Radio Panorama.

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Al referirse a quienes trabajan con aplicaciones de transporte como Uber, señaló que, si bien cuentan con cierta flexibilidad para organizar sus horarios, esa modalidad no contempla beneficios tradicionales del empleo registrado, como las vacaciones, el aguinaldo y la cobertura social.

“No es lo mismo, estar acostumbrado no significa que la situación no sea frágil”, sostuvo Granados, al cuestionar la naturalización de condiciones laborales que dejan a una parte de los trabajadores sin las garantías habituales del empleo formal.

El escenario económico y político

Durante su análisis, Granados también se refirió al panorama económico internacional y advirtió sobre las dificultades que podría generar el encarecimiento del petróleo. Según indicó, el barril se ubicaba en torno a los 106 dólares, por encima de los 80 dólares, en un contexto de aumento de la inflación en Estados Unidos y de perspectivas de nuevas subas de las tasas de interés.

En ese marco, lanzó una advertencia sobre el acceso al crédito si las tasas suben en EEUU: “Endeudarse va a ser muy difícil”.

En el plano político, el periodista mencionó la marcha universitaria prevista para esa jornada y consideró que las movilizaciones podrían continuar a lo largo del año, aunque su intensidad podría disminuir a medida que se acerquen las elecciones.

También se refirió al debate en torno a la legislación sobre tierras y sostuvo que la oposición tendría poco margen de acción frente a las limitaciones que establece la normativa, que —según explicó— restringe las modificaciones al 15%.

Por otra parte, Granados comentó que un embajador argentino en Europa le transmitió que veía muy difícil una visita del papa León XIV a la Argentina.

Finalmente, abordó las críticas de la oposición al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En ese sentido, mencionó la postura de Máximo Kirchner, quien planteó que los proyectos deberían revisarse uno por uno y calificó al régimen como “coloniaje”.