Round one... ¡Fight! Street Fighter es el plato fuerte de los estrenos de esta semana

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. Ingresá en la nota y disfrutá de los avances.

Hoy 09:26

La cartelera de Cine Sunstar suma este jueves tres súper estrenos entre los que podrán optar los cinéfilos santiagueños. El plato fuerte, es la adaptación live action de Street Fighter, película basada en uno de los videojuegos más emblemáticos de la historia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Pero además, llega el thriller La caída de la ballena por Josh Brolin y Elisabeth Shue; y una propuesta animada para toda la familia: Escuela de monstruos.

Eso no es todo: además, los fanáticos de la franquicia Los Juegos del Hambre tendrán la posibilidad de ver las cuatro primeras películas de la saga en la pantalla grande en un original reestreno.

Street Fighter. Los emblemáticos luchadores Ryu y Ken se reúnen cuando Chun-Li los recluta para el World Warrior Tournament (Torneo Mundial de Guerreros). Mientras se enfrentan a una conspiración oculta, deben enfrentarse entre sí y a su pasado, o enfrentarse a la destrucción.

La caída de la ballena. Tras la muerte de su padre, Jay Gardiner se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena. Mientras está atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó con tanto esfuerzo pueden ser la clave para escapar.

Escuela de monstruos. Tras ser expulsada del colegio, Mía y su mascota Quentin llegan a la Escuela Bosque Muerto, donde ella es la única humana entre sus compañeros monstruosos. Debido al odio del director Van Vlad hacia los humanos, Mía deberá aliarse con los monstruos para desbaratar sus planes.