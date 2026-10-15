Alarma en la Selección Argentina: Lautaro Martínez sufrió una lesión y se perdería los amistosos de noviembre

El Inter confirmó que el delantero padece una distensión muscular en el muslo izquierdo.

Hoy 09:24

La Selección Argentina recibió una mala noticia de cara a la próxima fecha FIFA de noviembre. Lautaro Martínez sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo, según confirmó este jueves el Inter de Milán a través de un comunicado oficial, y todo indica que no estaría disponible para los próximos compromisos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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El delantero de 29 años se sometió a estudios médicos en el Instituto Humanitas de Rozzano, donde se confirmó el diagnóstico. Si bien el club italiano no precisó cuánto tiempo permanecerá fuera de las canchas, las primeras estimaciones apuntan a una recuperación de aproximadamente un mes.

Según informaron los medios italianos La Gazzetta dello Sport y Sky Sports, el atacante podría regresar recién hacia fines de noviembre, lo que complicaría seriamente sus posibilidades de integrar la convocatoria de la Albiceleste para los amistosos internacionales.

Cuánto tiempo estaría Lautaro Martínez fuera de las canchas

De confirmarse los plazos estimados por la prensa italiana, Lautaro Martínez se perdería al menos siete partidos con el Inter, incluyendo compromisos importantes tanto en la Serie A como en la UEFA Champions League.

Entre los encuentros que podría perderse aparecen los cruces ante Bolonia (17 de octubre), Shakhtar (21 de octubre), Fiorentina (25 de octubre) y Venezia (28 de octubre).

Además, su ausencia se extendería al esperado clásico frente al Milan, previsto para el 31 de octubre, y a los partidos contra Feyenoord (3 de noviembre) y Como (8 de noviembre).

De acuerdo con las estimaciones iniciales, el delantero argentino recién estaría en condiciones de reaparecer frente a Atalanta, el 22 de noviembre, por la fecha 12 de la Serie A.

Sin embargo, Inter todavía no estableció una fecha oficial para su regreso, por lo que su evolución será evaluada durante las próximas semanas.

Lautaro Martínez se perdería la próxima fecha FIFA con Argentina

La lesión del atacante también genera preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que la próxima fecha FIFA se disputará entre el 9 y el 17 de noviembre.

Durante esa ventana internacional, la Selección argentina tiene previsto disputar dos encuentros amistosos, aunque los rivales todavía no fueron confirmados oficialmente.

Entre las alternativas que se manejan aparece Uruguay, seleccionado que podría enfrentarse a la Albiceleste luego de la cancelación de la gira por Asia.

Si se cumplen los tiempos de recuperación estimados, Lautaro Martínez no llegaría en condiciones físicas para integrar la convocatoria, lo que obligaría al entrenador a evaluar otras opciones ofensivas.

La lesión frenó un gran momento del delantero argentino

La noticia representa un duro golpe para Lautaro Martínez, que atravesaba un destacado presente goleador con la camiseta del Inter de Milán.

El delantero venía de convertir dos goles frente al Brujas, en la derrota por 4-3 en la Champions League disputada el martes pasado.

Además, el argentino acumulaba seis goles y una asistencia en siete partidos oficiales durante la actual temporada con el conjunto italiano.

A esas estadísticas se suma el tanto que había marcado frente a Burkina Faso con la Selección argentina durante la última fecha FIFA.

Ahora, Lautaro Martínez deberá concentrarse en su recuperación, mientras que el Inter y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni seguirán de cerca su evolución para determinar cuándo podrá volver a competir.

Por el momento, su ausencia en los amistosos de noviembre aparece como el escenario más probable, aunque dependerá de cómo responda al tratamiento en las próximas semanas.