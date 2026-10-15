El duro comunicado de la la Federación Santiagueña de Básquet repudiando la agresión al entrenador de Olímpico

A través de su presidente, Carlos Basualdo, la entidad expresó su solidaridad con Marcos Sánchez tras los hechos de violencia denunciados al finalizar un partido de la categoría U21.

Hoy 09:37

La Federación Santiagueña de Básquetbol (FSBB) expresó su enérgico repudio por los hechos de violencia denunciados contra el entrenador Marcos Sánchez, ocurridos tras la finalización de un encuentro de la categoría U21 del Club Ciclista Olímpico. La entidad provincial manifestó su solidaridad con el técnico y adelantó que impulsará las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y evaluar posibles sanciones.

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A través de un comunicado oficial, la institución presidida por Carlos Basualdo calificó como inadmisibles y de extrema gravedad las agresiones físicas denunciadas y remarcó que los espacios deportivos deben garantizar el respeto, la formación y la sana competencia, especialmente cuando participan jóvenes deportistas.

“El deporte santiagueño no puede tolerar bajo ninguna circunstancia que la violencia física o verbal empañe el trabajo y la pasión de quienes forman parte de nuestra disciplina”, manifestó Basualdo.

En ese sentido, el dirigente expresó el acompañamiento institucional al entrenador y a su entorno: “Nos solidarizamos profundamente con Marcos Sánchez, con su familia y con el Club Ciclista Olímpico en este difícil momento”.

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La Federación destacó la colaboración de Independiente y anunció medidas

En su pronunciamiento, la Federación Santiagueña de Básquetbol también hizo referencia a la actitud de la dirigencia del Club Independiente, a la que destacó por su colaboración frente a lo sucedido.

Asimismo, la entidad aclaró que las responsabilidades por este tipo de hechos deben atribuirse de manera individual al agresor, sin extenderlas automáticamente a las instituciones deportivas involucradas.

Por otra parte, confirmó que pondrá a disposición de las autoridades judiciales toda la información que sea requerida para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

En paralelo, la FSBB trasladará de forma inmediata las actuaciones a los organismos disciplinarios correspondientes, con el objetivo de analizar el caso y determinar las sanciones que pudieran corresponder.

Desde la Federación aseguraron que estas medidas serán evaluadas “con la máxima firmeza que el caso exige”, en línea con su postura de rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia dentro del deporte.

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Un llamado a erradicar la violencia del básquet santiagueño

Finalmente, la Federación Santiagueña de Básquetbol reafirmó su compromiso con la construcción de ámbitos deportivos seguros, donde prevalezcan el respeto y los valores de la competencia.

La entidad insistió en que las canchas deben ser espacios de integración y formación, especialmente en las categorías juveniles, donde el deporte cumple un papel fundamental en el desarrollo de los jugadores.

Con este pronunciamiento, la FSBB ratificó su respaldo a Marcos Sánchez y dejó en claro que buscará avanzar con las actuaciones disciplinarias necesarias para evitar que episodios de violencia como el denunciado vuelvan a repetirse en el básquet de Santiago del Estero.