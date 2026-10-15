Tres pilotos santiagueños fueron convocados por la Selección Argentina de BMX para entrenar en San Juan

Santiago Jesús Cejas, Lisandro Varas Díaz y Nicolás Stancampiano fueron seleccionados para participar de jornadas de preparación de cara a las competencias del CAB y la Copa Latina.

Hoy 10:22

El BMX santiagueño recibió una gran noticia con la convocatoria de tres de sus pilotos a las jornadas de entrenamiento de la Selección Argentina organizadas por la Federación Argentina de BMX (FAB), que se llevarán a cabo durante octubre en la ciudad de Rawson, provincia de San Juan.

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Los deportistas seleccionados son Santiago Jesús Cejas, Lisandro Varas Díaz y Nicolás Stancampiano, quienes tendrán la oportunidad de participar de una instancia de preparación para las próximas competencias del CAB y la Copa Latina.

Las convocatorias fueron oficializadas mediante comunicados de la Federación Argentina de BMX.

Los tres pilotos santiagueños convocados al entrenamiento nacional

De acuerdo con las notificaciones oficiales, Santiago Jesús Cejas y Lisandro Varas Díaz fueron convocados para participar de las jornadas de entrenamiento que se desarrollarán del 21 al 25 de octubre en Rawson.

Por su parte, Nicolás Stancampiano también recibió la convocatoria de la entidad nacional, aunque en su caso las actividades preparatorias están programadas del 22 al 25 de octubre, en la misma ciudad sanjuanina.

Las jornadas estarán orientadas a la preparación de los competidores para los próximos compromisos del BMX, entre los que se destacan las pruebas correspondientes al CAB y la Copa Latina bajo la atenta mirada del entrenador Ariel Katogui.

Una nueva oportunidad para el BMX santiagueño

La convocatoria de Cejas, Varas Díaz y Stancampiano representa una oportunidad importante para los tres representantes de Santiago del Estero, quienes podrán participar de entrenamientos preparatorios en el marco de las competencias previstas por la federación nacional.

Esta participación también pone de relieve la presencia de pilotos santiagueños en las actividades impulsadas por la Federación Argentina de BMX, una disciplina que continúa generando oportunidades de desarrollo deportivo.

De esta manera, los tres deportistas se preparan para viajar a San Juan, donde afrontarán una nueva instancia de entrenamiento con la mirada puesta en los próximos desafíos del BMX argentino.