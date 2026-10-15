Tenía 40 años: murió la fisicoculturista Marianne von Gierke que brilló en Mr. Olympia

Dolor en Chile por la muerte de una referente de la disciplina. La atleta, que llegó sin signos vitales al centro médico, falleció a menos de un mes de haber participado en la máxima competencia.

Hoy 10:46

Marianne Belén Von Gierke Barassi, abogada y atleta profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB), murió la madrugada del miércoles 14 de octubre en Punta Arenas, tras un cuadro compatible con muerte súbita. La deportista de 40 años, considerada una de las principales figuras del fisicoculturismo femenino en Chile, había competido pocas semanas antes en el Mr. Olympia, el certamen más importante de la disciplina a nivel mundial.

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Según relató el diario chileno La Prensa Austral, el esposo de Von Gierke la trasladó por sus propios medios hasta la urgencia de la Clínica RedSalud Magallanes, donde ingresó cerca de las 23:30 horas del martes 13 de octubre prácticamente sin signos vitales. El equipo médico de turno realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró revertir el cuadro. Las causas preliminares apuntan a una muerte súbita, hipótesis que deberá confirmar o descartar el informe de autopsia. Horas antes del episodio, la atleta había publicado en su cuenta de Instagram una historia en la que se la veía entrenar con normalidad en el gimnasio.

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Von Gierke solía describirse como “magallánica de corazón”. En una reseña que envió oportunamente a La Prensa Austral, relató el origen de su vínculo con el deporte: “Desde los 3 ó 4 años, pero hace justamente 10 años comencé mi camino por el fitness y físicoculturismo”. Según su propio testimonio, fue “la primera mujer magallánica en practicar este deporte y representar a Chile”, con debut en 2014 en un campeonato clasificatorio para un Sudamericano disputado en Santiago.

Tras ese triunfo representó al país en Bogotá, Colombia, donde obtuvo un quinto lugar. El 2020 marcó un punto de inflexión en su trayectoria: compitió en el Mr. Olympia Amateur de Estados Unidos, al que definió como “el escenario amateur más importante del mundo”, y ganó su categoría además de un tercer puesto en una segunda división.

Al año siguiente, Von Gierke regresó a Orlando y repitió el título en su categoría, pero además se impuso en la división general (overall winner), resultado que le permitió obtener la Pro Card, la credencial que acredita a un atleta como profesional dentro del circuito.

Con esa acreditación, en 2022 debutó en el circuito profesional en los torneos Toronto Pro, Omaha Pro y Puerto Rico, donde obtuvo un sexto y un quinto lugar respectivamente. En abril de 2024 sumó otro hito al ganar el Vancouver Island Pro, disputado en Victoria, Canadá, en la categoría Women’s Physique, triunfo que le permitió clasificar por primera vez al Mr. Olympia.

El pasado 22 de agosto, Von Gierke obtuvo el primer lugar en el torneo Rising Phoenix, celebrado en Arizona, Estados Unidos, certamen en el que compitieron un centenar de profesionales y unos 200 atletas amateurs. Según la información recogida por La Prensa Austral, la atleta logró 3 puntos en su categoría, equivalentes a la puntuación perfecta. Ese resultado le valió una segunda clasificación al Mr. Olympia, esta vez para la edición de 2026, certamen en el que terminó en el puesto 13 del mundo en septiembre pasado.

El organismo NPC Worldwide Chile difundió un comunicado en el que lamentó la pérdida de “una mujer de extraordinaria fortaleza y pasión por el culturismo, que recientemente cumplió su sueño de competir en el Olympia, logrando la 13.ª posición entre las mejores del mundo”. El texto agregó: “Hoy el culturismo pierde a una gran atleta, pero su sonrisa, su pasión y su legado permanecerán para siempre”.

La carrera de Derecho de la Universidad de Magallanes, de la que Von Gierke egresó en la generación 2004, también expresó sus condolencias y la recordó como “abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra casa de estudios”. El seremi del Deporte de Magallanes, Jacques Roux, señaló a La Prensa Austral: “Hace dos días estuvimos conversando porque el fin de semana pasado viajó como entrenadora con alumnos a Santiago. Y el 11 de septiembre la fui a ver donde entrenaba. Era una persona muy querida y estamos todos afectados”.