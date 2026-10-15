"Para el futuro de la región es bueno que Trump entre en declive porque va a moderar a las derechas latinoamericanas"

El analista político Marcos Novaro habló con Radio Panorama sobre el impacto que podría tener un retroceso de Donald Trump sobre Javier Milei, la incertidumbre económica argentina y el alineamiento con Estados Unidos.

Hoy 10:43

El analista político Marcos Novaro advirtió que la incertidumbre económica representa uno de los principales desafíos para el Gobierno de Javier Milei. En diálogo con Radio Panorama, señaló que el país atraviesa un escenario en el que todavía no está claro si habrá una recuperación o si, por el contrario, se profundizará la recesión.

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“La política y la economía están atrapadas en la incertidumbre de si habrá recuperación o si hay una recesión que complique al Gobierno, disparando un círculo vicioso de desconfianza del programa”, sostuvo.

Trump, Milei y el escenario regional

Al analizar las posibles consecuencias de los resultados electorales en Brasil y Estados Unidos, Novaro planteó que un eventual triunfo de Jair Bolsonaro podría beneficiar políticamente a Milei, incluso frente a una derrota de Trump.

“Quizás la buena del triunfo de Bolsonaro sea más importante que una derrota del Partido Republicano en los Estados Unidos”, consideró. En ese sentido, señaló que el respaldo financiero de Washington podría mantenerse mientras Scott Bessent continúe en su cargo: “Mientras Bessent esté, Argentina va a tener apoyo externo”.

Sin embargo, el analista advirtió que una derrota amplia de Trump tendría un impacto político significativo. Para Novaro, ese escenario podría contribuir a moderar las posiciones de las derechas latinoamericanas y obligar al mandatario argentino a revisar su estrategia.

“Para el futuro político de la región es bueno que Trump entre en declive porque va a moderar a las derechas latinoamericanas y Milei va a tener que adaptarse a eso”, afirmó.

Novaro también cuestionó la intensidad del alineamiento de Milei con Estados Unidos y calificó como excepcional la frecuencia de sus visitas a ese país.

“Milei sobreactúa un alineamiento que es completo”, sostuvo, al comparar la relación actual con las llamadas “relaciones carnales” de la década de 1990. Según explicó, el Presidente busca transmitir que su respaldo a Trump es absoluto.

“El mensaje es ‘yo soy Estados Unidos y yo soy Trump’”, sintetizó. Aunque manifestó desconfianza ante esa forma de ejercer el liderazgo, reconoció que la exhibición de una voluntad política inquebrantable puede resultar eficaz en determinadas circunstancias: “En política a veces funciona”.

La incertidumbre por la visita del Papa

Por otra parte, el analista se refirió a la posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina y advirtió que el calendario electoral podría dificultar la organización del viaje.

“Hay una incertidumbre con la visita del Papa, porque en verano comienzan las elecciones y se complicaría”, explicó. En particular, mencionó la posibilidad de que el pontífice viaje a Córdoba en plena campaña, una situación que, a su entender, podría intensificar el componente político de la visita.

“Espero que se recupere lo antes posible y pueda viajar antes de fin de año”, expresó Novaro.

Así, el analista vinculó la evolución del escenario político internacional con los desafíos internos de Milei, en un contexto en el que la situación económica y el futuro del respaldo estadounidense aparecen como factores centrales para el Gobierno argentino.