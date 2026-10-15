"Es un Maradona": salieron a la luz los informes de La Masia sobre Messi antes de ficharlo por Barcelona

Se conocieron tres evaluaciones realizadas en el año 2000, cuando Lionel Messi tenía apenas 13 años.

Hoy 11:05

La historia de Lionel Messi en el Barcelona pudo haber tenido un destino completamente diferente. A casi 26 años de su llegada al club catalán, salieron a la luz tres informes elaborados por formadores de La Masia en el año 2000, cuando el astro argentino tenía apenas 13 años y buscaba una oportunidad para demostrar su talento en el fútbol europeo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los documentos fueron difundidos por el periodista Florent Torchut, de France Football, y revelan las diferentes opiniones que generaba el rosarino durante sus primeras pruebas en el Barcelona. Mientras dos evaluadores recomendaban incorporarlo por sus extraordinarias condiciones técnicas, un tercero consideraba que su desarrollo físico representaba un impedimento demasiado importante.

En aquel momento, Messi medía apenas 1,42 metros, una característica que despertaba dudas sobre su capacidad para competir en categorías superiores, pese a que su habilidad con la pelota ya llamaba la atención.

El informe que comparó a Messi con Diego Maradona

Uno de los documentos más llamativos fue el elaborado por un formador que no dudó en comparar al joven futbolista con Diego Armando Maradona, aunque aclaró que se trataba de una valoración realizada teniendo en cuenta su edad.

"Salvando las distancias, es un Maradona (pequeño de edad). Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución", escribió el entrenador.

La comparación resultó especialmente significativa por tratarse de un futbolista que recién comenzaba su camino y todavía no había demostrado su potencial en el fútbol profesional.

Otro de los evaluadores también quedó impresionado por las cualidades del argentino y destacó que Messi mostraba una superioridad técnica evidente frente a otros jugadores de su edad.

"Por su edad, es un jugador técnicamente muy completo", señaló el informe, que también resaltó su visión de juego, agilidad, inteligencia, capacidad de regate y potencia en el disparo.

La evaluación concluyó con una valoración contundente: "Muy bueno en el área. Su único punto débil es su estatura y falta de físico. Gran jugador".

El entrenador que recomendó no fichar a Messi por su estatura

Sin embargo, no todas las opiniones fueron favorables. El segundo informe fue el más crítico y, aunque reconocía las condiciones futbolísticas del rosarino, consideraba que su baja estatura podía impedirle competir en categorías juveniles de mayor exigencia.

"Calidad técnica indiscutible, pero su limitación física (142 cm) es muy grande y le impide competir", comenzaba la evaluación.

El formador incluso puso en duda que el crecimiento físico pudiera solucionar esa dificultad.

"Aunque crezca, con 150 cm será muy complicado jugar en cadete preferente. CREO QUE NO SE DEBE FICHAR. Seguir su evolución y volver a probarlo dentro de un par de años", recomendó.

Aquella postura contrastaba con el entusiasmo de los otros dos entrenadores, quienes consideraban que las condiciones técnicas de Messi justificaban apostar por su incorporación al Barcelona.

Barcelona apostó por Messi y comenzó una historia inolvidable

Pese a las dudas expresadas en una de las evaluaciones, el Barcelona finalmente decidió fichar a Lionel Messi algunos meses después de aquellas pruebas realizadas en el año 2000.

La decisión marcaría el comienzo de una de las historias más importantes del fútbol mundial, con el argentino convertido en una figura histórica del club catalán y de la Selección argentina.

Con el paso de los años, Messi terminó superando ampliamente las expectativas de quienes habían observado sus primeros movimientos en La Masia, demostrando que las dudas sobre su físico no eran un obstáculo para desarrollar una carrera extraordinaria.

Los informes difundidos por France Football permiten conocer cómo era evaluado el talento del rosarino cuando apenas tenía 13 años y dejan una curiosidad que hoy cobra especial relevancia: mientras un entrenador recomendaba no ficharlo, otro ya se animaba a compararlo con Diego Maradona.