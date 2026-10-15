Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 OCT 2026 | 16º
X
Policiales

Detienen a dos personas en múltiples allanamientos por una millonaria estafa con cheques

Los procedimientos tuvieron lugar en inmuebles de los barrios Los Flores, Mariano Moreno y Juramento, en el marco de una investigación por una defraudación que alcanzaría los 170 millones de pesos. Dos hombres fueron detenidos.

Hoy 11:54
Foto: archivo.

Dos hombres fueron detenidos este jueves durante una serie de allanamientos realizados en distintos barrios de la ciudad, en el marco de una investigación por una presunta estafa millonaria mediante cheques, cuyo monto ascendería a 170 millones de pesos.

Los procedimientos se llevaron adelante durante la mañana en domicilios ubicados en los barrios Los Flores, Mariano Moreno y Juramento, por orden de los jueces Erika Casagrande y Héctor Salomón.

Entre los detenidos se encuentran José Agustín Khairallah, propietario de una cadena de lomiterías, y Cristian Barrón Palazzi, empleado del Banco Francés.

Según se informó, ambos fueron denunciados por una empresa dedicada a la provisión de artículos de gastronomía, que habría sido perjudicada por las maniobras investigadas.

La causa busca establecer las circunstancias en las que se habría concretado la presunta defraudación mediante cheques y determinar las responsabilidades de los involucrados.

TEMAS estafa
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Videos: momentos de extrema tensión en el B° Villa del Carmen por un tiroteo entre vecinos y efectivos policiales
  2. 2. El arquitecto santiagueño Eduardo Murias enfrenta una audiencia clave en Brasil por una causa de racismo
  3. 3. La Justicia brasileña escuchó los pedidos de absolución y condena para el arquitecto santiagueño acusado de racismo
  4. 4. El clima en Santiago del Estero para este jueves 15 de octubre de 2026: lluvias, chaparrones y una máxima de 22°C
  5. 5. Distinguieron al personal policial por su destacada actuacion en el rescate a una mujer extraviada en el monte
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT