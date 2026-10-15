Estados Unidos analiza usar contra Irán “madre de todas las bombas”

La GBU-43/B es el arma no nuclear más poderosa del arsenal estadounidense, aunque se duda sobre su efectividad contra instalaciones nucleares subterráneas.

Hoy 11:54

La GBU-43/B MOAB es la bomba no nuclear más grande del arsenal estadounidense: pesa casi 9.800 kilos, está guiada por GPS y puede devastar una superficie equivalente a nueve manzanas urbanas. El Pentágono incluyó su posible utilización en nuevos planes de ataque contra la infraestructura energética y las instalaciones nucleares de Irán, aunque existen dudas sobre su capacidad para destruir objetivos protegidos a gran profundidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según fuentes oficiales citadas por CNN, el presidente Donald Trump ordenó preparar opciones militares adicionales que contemplan el uso de esta munición si decide reanudar las operaciones de combate. Entre los posibles blancos figura el complejo de Pickaxe Mountain, donde Estados Unidos e Israel sostienen que Irán almacena componentes de su programa nuclear.

La eventual utilización de la llamada “madre de todas las bombas” supondría una escalada en el conflicto. Sin embargo, su enorme potencia explosiva no garantiza que pueda destruir las instalaciones subterráneas que Washington busca neutralizar ni que su empleo permita modificar el curso de la guerra.

Cómo funciona la bomba MOAB

La GBU-43/B, sigla de Massive Ordnance Air Blast, fue desarrollada durante la guerra de Irak y se caracteriza por su capacidad para producir una explosión de gran alcance. Con un peso de 21.600 libras, equivalente a unos 9.800 kilos, es la bomba no nuclear más grande de Estados Unidos.

A diferencia de las municiones diseñadas para perforar el terreno antes de explotar, la MOAB es un arma de explosión aérea: detona antes de alcanzar el suelo y proyecta una onda expansiva en distintas direcciones.

Su diseño permite afectar una superficie extensa y causar daños a tropas, equipos militares y estructuras expuestas, pero también determinados objetivos ubicados bajo terrenos menos resistentes.

Sin embargo, su tamaño no implica que pueda penetrar cualquier tipo de estructura. La MOAB no fue diseñada como una bomba de penetración profunda y tiene limitaciones frente a instalaciones protegidas por gruesas capas de roca u otros materiales resistentes.

Te recomendamos: Estados Unidos retiró sus bombarderos de una base del Reino Unido tras descubrir un plan de atentado

Por qué su eficacia genera dudas frente a el plan nuclear de Irán

Uno de los posibles blancos contemplados en los planes militares estadounidenses es Pickaxe Mountain, un complejo que Trump amenazó reiteradamente con atacar. Según Washington e Israel, el lugar alberga componentes del programa nuclear iraní.

El principal interrogante es si la MOAB podría alcanzar instalaciones situadas a gran profundidad. Fuentes familiarizadas con la planificación militar citadas por CNN señalaron que el complejo estaría protegido por sucesivas capas de granito, una barrera que limita la capacidad de la bomba para causar daños en las áreas subterráneas.

La diferencia es relevante: destruir estructuras en la superficie no equivale a neutralizar instalaciones subterráneas y reforzadas. Aunque la explosión de la MOAB podría provocar daños extensos en el área del impacto, no existe garantía de que consiga destruir los emplazamientos nucleares que forman parte de los escenarios evaluados por el Pentágono.

Un funcionario estadounidense explicó a CNN que los planificadores militares elaboran distintas alternativas para los responsables políticos, desde operaciones limitadas hasta ataques de mayor intensidad. Los objetivos situados a gran profundidad requieren municiones con capacidades específicas de penetración, una función para la que la MOAB no fue concebida.

Por ese motivo, algunos funcionarios cuestionan si el empleo de esta bomba permitiría alcanzar los objetivos estratégicos planteados por Trump. Su utilización también podría causar víctimas civiles si los blancos se encuentran cerca de zonas pobladas o de instalaciones no militares, debido a la amplitud de su onda expansiva.

El antecedente de Afganistán: cuándo se utilizó por primera vez

La MOAB fue empleada por primera vez en combate en abril de 2017, durante el primer mandato de Trump. El ataque se dirigió contra una red de túneles fortificados utilizada por el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) en Afganistán.

Según las autoridades afganas, la explosión mató a 36 combatientes del grupo y destruyó tres túneles, además de armas y municiones. Funcionarios estadounidenses y afganos informaron entonces que no hubo víctimas civiles.

El objetivo era una red subterránea utilizada por ISIS para preparar ataques contra las fuerzas gubernamentales afganas. Aunque la operación demostró la capacidad destructiva de la bomba contra ese tipo de posiciones, también abrió interrogantes sobre si era necesario recurrir a una munición de semejante potencia para alcanzar el objetivo.

Su posible utilización en Irán volvería a plantear esa discusión, en particular si la bomba no logra destruir las instalaciones subterráneas que Washington pretende neutralizar.

Una herramienta de presión en medio de la guerra contra Irán

Además de sus efectos físicos, la MOAB fue concebida con un componente psicológico. Durante las pruebas finales de 2003, responsables militares estadounidenses señalaron que esperaban que una explosión de semejante magnitud intimidara a las fuerzas enemigas y las llevara a rendirse o a desistir del combate.

Ese efecto podría ser relevante en el escenario iraní. Según CNN, algunos funcionarios consideran que el uso de la bomba podría servir como instrumento de presión sobre Teherán, aunque no garantice una capitulación ni una victoria militar decisiva.

La discusión se desarrolla mientras la Administración Trump busca alternativas para poner fin a la guerra sin recurrir a una operación terrestre de gran escala. Una intervención de ese tipo podría ocasionar miles de bajas estadounidenses, según las estimaciones citadas por CNN, y el medio señaló que ningún integrante de la Administración defendía por entonces una acción de semejante magnitud.

La Casa Blanca no confirmó los planes específicos. Consultado por CNN, un funcionario afirmó que el Gobierno no comenta planes militares sensibles que puedan existir o no y reiteró que Trump mantiene todas las opciones disponibles para impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

Por ahora, la “madre de todas las bombas” figura entre las alternativas que el Ejército estadounidense prepara para una eventual reanudación de los ataques. Su capacidad para devastar amplias superficies la convierte en un arma de gran potencia, pero sus limitaciones para penetrar estructuras profundamente enterradas dejan abierta la cuestión de si podría cumplir el objetivo de destruir las instalaciones nucleares iraníes.