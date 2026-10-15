Golpe inesperado para Estudiantes: Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo y no jugará ante Flamengo

El organismo sudamericano no habilitó al defensor para la semifinal de la Copa Libertadores. El Pincha expresó su disconformidad y recurrirá al TAS para intentar que pueda disputar la revancha en Brasil.

Hoy 12:21

Estudiantes de La Plata recibió una noticia inesperada a pocas horas de enfrentar a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. La Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo, por lo que el defensor no podrá estar presente en el encuentro de este jueves, desde las 21.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi (UNO).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión generó un fuerte malestar en la dirigencia del Pincha, que considera que el trámite se realizó conforme a la reglamentación vigente y anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar revertir la resolución.

A través de un comunicado oficial, Estudiantes confirmó que la Confederación Sudamericana de Fútbol "resolvió rechazar el pedido de inscripción" del futbolista, aunque aclaró que "el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente".

Estudiantes acudirá al TAS

La institución platense manifestó públicamente su desacuerdo con la resolución y sostuvo que existen antecedentes recientes en los que Conmebol autorizó inscripciones de futbolistas en condiciones similares.

"El Club expresa su disconformidad con la decisión adoptada por Conmebol, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos", señaló Estudiantes.

En ese sentido, la dirigencia consideró que el organismo sudamericano debió aplicar el mismo criterio utilizado en esas situaciones.

Ante este escenario, el Pincha confirmó que presentará un recurso ante el TAS y solicitará una medida cautelar para intentar conseguir la habilitación del defensor.

"En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto", indicó la institución.

Según informó TyC Sports, Estudiantes buscará que el trámite sea tratado con carácter urgente para intentar que Marcos Rojo pueda disputar la revancha frente a Flamengo, programada para el jueves 22 de octubre en el estadio Maracaná.

Por qué Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo

El defensor argentino regresó a Estudiantes de La Plata después de su paso por Racing, con la intención de afrontar su tercer ciclo en el club y disputar la recta final de la Copa Libertadores.

Para concretar su incorporación a la lista de buena fe, la institución buscó inscribirlo en reemplazo de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de cúbito y radio con desplazamiento en la muñeca izquierda.

Sin embargo, el tiempo estimado de recuperación del mediocampista no cumplía con el plazo establecido por el reglamento para habilitar un cupo de reemplazo.

A pesar de que Rojo figura registrado en el sistema COMET desde el 9 de octubre y está habilitado para disputar el campeonato local, Conmebol no autorizó su participación en la competencia internacional.

Ramiro Funes Mori reemplazará a Rojo frente a Flamengo

La baja de Marcos Rojo representa un problema importante para el entrenador Alexander Medina, ya que el defensor se perfilaba como titular para enfrentar al conjunto brasileño.

Además, Estudiantes tampoco podrá contar con Leandro González Pírez, quien debe cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Ante estas ausencias, Ramiro Funes Mori será el encargado de ocupar un lugar en la defensa para el partido de ida de las semifinales.

El conjunto platense buscará conseguir un resultado favorable como local antes de viajar a Brasil, donde se definirá la clasificación a la final del torneo continental.

La probable formación de Estudiantes ante Flamengo

Con la modificación obligada en la defensa, el equipo que prepara Alexander Medina sería el siguiente:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

Mientras tanto, Estudiantes mantiene la expectativa de revertir la decisión de Conmebol para recuperar a Marcos Rojo de cara al encuentro decisivo del próximo jueves en el Maracaná, donde estará en juego un lugar en la final de la Copa Libertadores 2026.