Dura y ejemplificadora sanción para el agresor del entrenador de Olímpico: no podrá ingresar a las canchas por dos años y medio

El Tribunal de Disciplina sancionó a Miguel Manzur por la agresión contra Marcos Sánchez, ocurrida en las instalaciones de Independiente BBC.

Hoy 13:09

El Tribunal de Disciplina de la Asociación Capitalina de Básquet y de la Federación Santiagueña resolvió aplicar una sanción de dos años y seis meses de prohibición de ingreso a instalaciones deportivas contra Miguel Manzur, señalado como responsable de la agresión física sufrida por Marcos Sánchez, entrenador de la categoría U21 del Club Ciclista Olímpico de La Banda.

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La medida se tomó luego de analizar las actuaciones correspondientes al episodio ocurrido el 13 de octubre de 2026, cuando el director técnico fue golpeado en el rostro mientras se retiraba de las instalaciones del Club Independiente BBC, tras un encuentro de básquet juvenil.

De acuerdo con la resolución, el hecho quedó acreditado mediante informes, la denuncia presentada por el Club Ciclista Olímpico y su ratificación en sede policial. En ese marco, el organismo disciplinario determinó que Manzur, identificado como padre de un jugador del equipo rival, incurrió en una conducta considerada de extrema gravedad.

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Una sanción de dos años y medio sin poder ingresar a las canchas

En su resolución definitiva, el Tribunal de Disciplina dispuso que Miguel Manzur tendrá prohibido ingresar durante dos años y seis meses a cualquier estadio o instalación deportiva donde se disputen partidos oficiales o amistosos organizados por la Asociación Capitalina de Básquet o la Federación Santiagueña de Básquetbol.

La sanción fue establecida en virtud del artículo 140, inciso A, contemplado en la normativa disciplinaria correspondiente.

Además, el organismo resolvió inhabilitar a Manzur para desempeñarse como acompañante de delegaciones, simpatizante autorizado o allegado dentro de los listados de buena fe de la institución con la que se encuentra vinculado.

De esta manera, la medida no solo restringe su presencia en los escenarios deportivos alcanzados por la resolución, sino también su participación en actividades vinculadas a las delegaciones de básquet.

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El Tribunal consideró la agresión como una falta gravísima

En los fundamentos de la resolución, el organismo disciplinario sostuvo que la conducta atribuida a Miguel Manzur constituye una violación flagrante de los principios éticos, deportivos y reglamentarios que deben respetarse dentro del básquet.

El documento califica el episodio como una "falta gravísima contra la integridad física y moral de los integrantes de los cuerpos técnicos", especialmente por haberse producido en el ámbito de una categoría formativa U21.

Asimismo, remarca que los adultos vinculados a las competencias juveniles tienen la responsabilidad de promover el respeto, el buen ejemplo y la convivencia pacífica, valores que resultan fundamentales en la formación de los deportistas.

El Tribunal también recordó que sus facultades disciplinarias permiten aplicar sanciones severas a terceros, simpatizantes o allegados de los clubes cuando protagonizan agresiones contra entrenadores, árbitros, autoridades u otros participantes de las competencias.

Independiente BBC deberá garantizar el cumplimiento de la medida

Otro de los puntos centrales de la resolución establece que el Club Independiente BBC deberá velar estrictamente por el cumplimiento de la sanción impuesta a Miguel Manzur.

La institución fue formalmente emplazada para garantizar que se respeten las restricciones, bajo los apercibimientos legales correspondientes.

Con esta decisión, el básquet santiagueño establece una sanción disciplinaria concreta tras la agresión denunciada por Marcos Sánchez, en un caso que generó el repudio de la Federación Santiagueña de Básquetbol y volvió a poner en discusión la necesidad de erradicar los episodios de violencia en las competencias deportivas juveniles.