Sarmiento de La Banda ya tiene día y horario confirmados para la revancha ante Sportivo Belgrano

El Profe recibirá al conjunto cordobés por la vuelta de la segunda fase de la Reválida del Torneo Federal A.

Hoy 13:26

Sarmiento de La Banda ya conoce el día, horario y autoridades para el decisivo encuentro frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, correspondiente al partido de vuelta de la segunda fase de la Reválida del Torneo Federal A 2026.

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El compromiso se disputará este domingo 18 de octubre, a partir de las 18.30, con el conjunto santiagueño como local.

El Profe llega a este compromiso después de haber conseguido un empate 1-1 en Córdoba, un resultado que lo dejó bien posicionado para afrontar la definición de la serie ante su gente.

La principal ventaja para el equipo bandeño es que no necesita ganar para conseguir la clasificación. Debido a su ventaja deportiva, Sarmiento avanzará a la siguiente instancia incluso si vuelve a empatar, mientras que una victoria también le permitirá asegurar su continuidad en la competencia.

Sarmiento buscará hacerse fuerte de local para seguir avanzando

Después de igualar en territorio cordobés, Sarmiento de La Banda tendrá la oportunidad de definir la eliminatoria en casa, con el objetivo de continuar su camino en la Reválida del Federal A.

El 1-1 conseguido en el partido de ida mantiene abierta la serie, aunque el conjunto santiagueño cuenta con la tranquilidad de tener a su favor la ventaja deportiva en caso de una nueva igualdad.

Por su parte, Sportivo Belgrano de San Francisco llegará a La Banda con la obligación de conseguir una victoria para revertir la situación y quedarse con el pase a la siguiente ronda.

De esta manera, el encuentro del domingo será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en una instancia decisiva del campeonato.

Árbitros confirmados

El encuentro contará con una terna arbitral de Catamarca y La Rioja, encabezada por Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, designado como juez principal.

Partido: Sarmiento (La Banda) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco).

Competencia: Torneo Federal A 2026, segunda fase de la Reválida (vuelta).

Fecha: Domingo 18 de octubre.

Hora: 18.30.

Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez (Liga de Catamarca).

Asistente 1: Exequiel Augusto Agüero (Liga de Catamarca).

Asistente 2: Fernando Nicolás Alberto Ruarte (Liga de La Rioja).

Cuarto árbitro: Santiago Andrés Agüero (Liga de Catamarca).

Con la programación confirmada, Sarmiento de La Banda se prepara para afrontar un partido clave ante Sportivo Belgrano, en el que buscará aprovechar su localía y la ventaja deportiva para seguir avanzando en la Reválida del Torneo Federal A 2026.