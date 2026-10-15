Primera Nacional: confirmaron los árbitros para los partidos de Mitre y Güemes por la fecha 34

El Aurinegro visitará a Deportivo Morón con la necesidad de sumar puntos en la lucha por la permanencia, mientras que el Gaucho recibirá a Almagro en su primera presentación después de confirmarse su descenso al Federal A.

Hoy 13:39

La Primera Nacional 2026 se prepara para disputar su fecha 34 y ya quedaron confirmadas las designaciones arbitrales para los compromisos de los equipos santiagueños. Mitre y Güemes tendrán acción este domingo 18 de octubre, en una jornada marcada por sus diferentes realidades deportivas.

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El Aurinegro visitará a Deportivo Morón desde las 15, con el objetivo de conseguir un resultado positivo que le permita tomar aire en la lucha por la permanencia. Por su parte, el Gaucho recibirá a Almagro a partir de las 17, en su primera presentación luego de haberse consumado su descenso al Torneo Federal A.

Mitre buscará sumar puntos importantes ante Deportivo Morón

El equipo santiagueño afrontará un compromiso clave en condición de visitante, luego de haber igualado como local frente a Colón de Santa Fe en su última presentación.

Con la necesidad de seguir sumando para alejarse de los puestos comprometidos, Mitre intentará conseguir un resultado favorable ante Deportivo Morón y mejorar su situación en la recta final del campeonato.

El encuentro se disputará este domingo 18 de octubre, desde las 15, y contará con el arbitraje de Javier Delbarba.

La terna arbitral estará integrada por:

Árbitro: Javier Delbarba.

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar.

Asistente 2: Gonzalo Roldán.

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia.

Güemes recibirá a Almagro tras confirmarse su descenso al Federal A

Por su parte, Güemes afrontará un encuentro especial cuando reciba a Almagro, en lo que será su primer compromiso después de confirmarse su descenso al Torneo Federal A.

El conjunto azulgrana buscará cerrar de la mejor manera posible su participación en la categoría, luego de una temporada que terminó con la pérdida de la plaza en la Primera Nacional.

El partido se jugará este domingo 18 de octubre, a partir de las 17, y tendrá como juez principal a Joaquín Gil.

Las autoridades designadas serán:

Árbitro: Joaquín Gil.

Asistente 1: Hernán Vallejos.

Asistente 2: Antonella Pajón.

Cuarto árbitro: Federico Guaymas.

De esta manera, Mitre y Güemes afrontarán una nueva jornada de la Primera Nacional con objetivos diferentes. Mientras el Aurinegro necesita sumar para fortalecer sus posibilidades de permanencia, el Gaucho buscará despedirse de la categoría con resultados positivos.