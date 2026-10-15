El Consejo de Ingenieros releva los caminos rurales ante las posibles complicaciones del "Súper Niño"

El presidente de la entidad, Mario Mondino, explicó en Radio Panorama que trabajan junto al Gobierno provincial para identificar los corredores estratégicos para la producción y definir las obras necesarias.

Hoy 14:10

El Consejo Profesional de Ingenieros de Santiago del Estero lleva adelante, junto al Gobierno provincial, un relevamiento de la red vial rural para establecer las necesidades de reparación y mejorar la circulación de la producción agropecuaria ante las posibles consecuencias del fenómeno climático conocido como “Súper Niño”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El presidente de la institución, Mario Mondino, explicó en diálogo con Radio Panorama que los acuerdos con la Provincia permiten aportar conocimientos técnicos en distintas áreas de interés, entre ellas la infraestructura vial y las obras hidráulicas.

“A partir de una reunión con el gobernador Elías Suárez se formalizaron acuerdos para asesorar en temas específicos. Agrupamos a los ingenieros y técnicos de la provincia, y los convenios están vinculados a temas que le interesan al Gobierno provincial”, señaló.

Uno de los principales objetivos es determinar cuáles son los caminos que concentran el mayor tránsito de cargas y qué intervenciones necesitan para garantizar la salida de la producción. El análisis contempla la actividad agrícola, ganadera y forestal de cada departamento, así como los recorridos que conectan los establecimientos con las rutas provinciales y nacionales.

“Un plan de reparaciones e inversiones necesita saber cuáles son los caminos que más se usan”, remarcó Mondino.

En ese sentido, describió una red que comienza en los accesos a los campos, continúa por caminos terciarios y secundarios y desemboca en las rutas pavimentadas. Dentro de ese entramado, los caminos troncales cumplen un papel fundamental por el volumen de circulación que soportan.

“Cuando se analiza el tonelaje producido en la provincia, les aseguro que las cifras son de varios miles de camiones por cada departamento”, afirmó, al dimensionar la importancia de contar con vías transitables para trasladar la producción hacia los centros de comercialización y los puertos.

Lluvias, caminos rurales y obras hidráulicas

Las condiciones del suelo constituyen uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la red vial rural. Mondino advirtió que las lluvias modificaron el escenario que había dejado una prolongada etapa de sequía y complicaron el desplazamiento de maquinaria agrícola y camiones.

“Hay muchas hectáreas de algodón en una situación muy difícil. Las máquinas son pesadas y terminan hundiéndose”, explicó.

El ingeniero detalló que las características del suelo santiagueño hacen que, después de períodos secos, la tierra pierda cohesión y se formen capas que se levantan. Con las precipitaciones, el problema cambia: la humedad reduce la capacidad de los caminos para soportar cargas pesadas.

“Así como antes los vehículos se hundían por los bobadales, ahora sucede porque el camino no soporta el peso del camión”, indicó.

Frente a este panorama, los equipos técnicos están relevando los caminos troncales para establecer cuáles requieren reparaciones periódicas y cuáles necesitan enripiado. Los resultados permitirán definir prioridades y orientar las futuras inversiones en infraestructura.

El trabajo también permitió detectar una cantidad importante de caminos que no estaban registrados. Según Mondino, algunos fueron abiertos por productores que cedieron parte de sus terrenos para mejorar la conexión con las vías principales.

“Esto constituye una base interesante para analizar. La idea es determinar cuántos kilómetros son necesarios para llegar a la red troncal o principal”, sostuvo.

En cuanto a las defensas de riberas, el titular del Consejo destacó los avances de las intervenciones que se desarrollan cerca de la ciudad capital y en Villa Atamisqui.

“Se ha trabajado y avanzado mucho en las defensas de riberas. Ese tema, el de las defensas de los ríos, va bien, está encaminado”, afirmó. En cambio, aclaró que las definiciones sobre las obras viales dependerán de la finalización del relevamiento.

Por último, Mondino se refirió a las condiciones climáticas y a las consultas que recibe la entidad sobre la persistencia de las lluvias y las temperaturas inusuales para esta época del año.

“No sabemos cuánto puede durar el Súper Niño. Pero sí sabemos que, en este momento, la desviación con respecto a la media es de dos grados por encima de lo que debería estar”, señaló.

El estudio de la red vial busca aportar información concreta para planificar reparaciones, identificar los corredores prioritarios y sostener el transporte de la producción santiagueña, en un contexto en el que las condiciones climáticas pueden agravar las dificultades de circulación.