VIDEO | "Salí una": el fuerte reto de Otamendi a Beltrán que desató una polémica en River

El capitán del Millonario protagonizó un tenso momento con el joven arquero durante el empate ante Sarmiento en Junín. Su reacción se viralizó y dividió las opiniones entre los hinchas.

Hoy 11:47

El empate 1-1 entre River Plate y Sarmiento de Junín, por el Torneo Clausura 2026, dejó mucho más que preocupación por el resultado. En los minutos finales del encuentro, Nicolás Otamendi protagonizó un fuerte cruce con Santiago Beltrán, luego de una jugada defensiva que terminó con un contundente reclamo del capitán hacia el arquero.

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La situación ocurrió cuando el Millonario buscaba desesperadamente la victoria, en un partido que complicó sus aspiraciones tanto en el campeonato local como en la tabla anual, donde pelea por conseguir un lugar en la Copa Libertadores 2027.

En medio de ese escenario, una acción defensiva provocó el enojo del experimentado zaguero, quien le gritó a su compañero: "Salí una". La reacción quedó registrada y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde generó opiniones encontradas entre los hinchas de River.

Cómo fue la jugada que provocó el enojo de Otamendi

Todo comenzó con un pelotazo largo desde la mitad de la cancha, que encontró a la defensa de River en una situación incómoda.

Lucas Martínez Quarta intentó despejar, pero apenas logró peinar la pelota hacia atrás. En ese momento, Nicolás Otamendi debió intervenir para disputar la posición con Marabel, delantero de Sarmiento.

El capitán del Millonario consiguió imponerse en el duelo y terminó enviando la pelota al lateral ante la falta de una opción clara para salir jugando.

Sin embargo, pese a haber resuelto la situación, Otamendi reaccionó con evidente fastidio y le reclamó a Santiago Beltrán que saliera a buscar la pelota.

"Salí una", fue el grito del defensor, que se escuchó con claridad durante la transmisión del encuentro.

Por su parte, Beltrán decidió no responder y continuó concentrado en los últimos minutos del partido, evitando que la discusión pasara a mayores.

La polémica que dividió a los hinchas de River

Las imágenes del episodio comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y provocaron un intenso debate entre los simpatizantes del Millonario.

Un sector de los hinchas respaldó la reacción de Nicolás Otamendi, al considerar que el arquero debería transmitir mayor seguridad en determinadas situaciones defensivas.

Otros, en cambio, defendieron a Santiago Beltrán y cuestionaron el reclamo del capitán, ya que entendieron que el joven guardameta no tenía necesidad de abandonar su posición.

En esa jugada puntual, Otamendi había ganado la posición frente a Marabel y la pelota se dirigía hacia un costado, por lo que la intervención del arquero no parecía indispensable.

Además, algunos simpatizantes apuntaron contra Lucas Martínez Quarta por los problemas defensivos del equipo, especialmente por haber perdido la marca de Julián Contrera en la jugada que terminó con el gol de Sarmiento.

Beltrán, entre las críticas y el interés desde Europa

El episodio también puso nuevamente bajo la lupa el rendimiento de Santiago Beltrán, arquero de 22 años que atraviesa un momento importante en su carrera.

El futbolista había mostrado actuaciones destacadas durante el primer semestre, aunque su rendimiento reciente generó algunas críticas entre los hinchas.

En el partido frente a Sarmiento, además, protagonizó una acción polémica durante la primera mitad, cuando salió lejos de su arco y pareció tomar la pelota fuera del área.

Pese al reclamo del banco del conjunto de Junín, el árbitro Sebastián Zunino y su asistente dejaron continuar el juego.

Mientras tanto, el futuro del arquero también genera expectativa. En medio de las conversaciones por su renovación contractual con River, trascendió el interés de clubes del exterior, entre ellos la Fiorentina de Italia, que habría mantenido un primer contacto con la dirigencia millonaria.

La discusión entre Otamendi y Beltrán se produjo en un contexto de creciente presión para el equipo dirigido por Leonardo Ponzio, que necesita sumar puntos para mejorar su posición en el Torneo Clausura y mantener sus aspiraciones de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El empate frente a Sarmiento dejó al Millonario con la sensación de haber desaprovechado una oportunidad importante, pese a la reacción que le permitió igualar el marcador en el segundo tiempo.

En ese escenario, el fuerte reclamo de Nicolás Otamendi volvió a poner el foco en los problemas defensivos de River, que deberá mejorar su funcionamiento colectivo para afrontar los compromisos decisivos que se avecinan.