Tras el descenso al Federal A, Güemes anunció una fuerte medida para sus últimos partidos en la Primera Nacional

El Gaucho confirmó importantes cambios para afrontar los últimos tres compromisos en la segunda categoría del fútbol argentino.

Hoy 14:07

El Club Atlético Güemes tomó una fuerte decisión tras consumarse su descenso al Torneo Federal A. A través de un comunicado oficial, la institución santiagueña confirmó que disputará los últimos tres partidos de la Primera Nacional 2026 con futbolistas del ámbito local pertenecientes al club, mientras avanza en la desvinculación de los jugadores que integraron el plantel durante la temporada.

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La determinación marca un cambio importante en el Gaucho, que comenzará a cerrar su participación en la segunda categoría del fútbol argentino con una formación integrada por jugadores de la institución, dejando atrás el equipo que afrontó la mayor parte del campeonato.

En paralelo, la dirigencia confirmó que ya se encuentra trabajando en la rescisión de los contratos de los futbolistas que disputaron hasta aquí el torneo, en una medida que representa el inicio de una reestructuración del plantel tras la pérdida de la categoría.

Güemes apuesta por los jugadores locales para cerrar la temporada

"De cara a lo que resta de su participación en la Primera Nacional (tres fechas), serán jugadores del ámbito local, pertenecientes a la institución, quienes formen parte del plantel para disputar este tramo final del campeonato", expresó la entidad.

De esta manera, el Gaucho dará protagonismo a futbolistas locales en los últimos encuentros de una temporada que terminó con el descenso al Torneo Federal A.

La decisión también estará acompañada por cambios en la composición del plantel profesional, ya que el club inició las gestiones para finalizar los vínculos contractuales con los jugadores que participaron durante el certamen.

"Se está trabajando en cuanto a la rescisión contractual con aquellos jugadores que disputaron hasta aquí el torneo", indicó la institución en su comunicado.

Por el momento, Güemes no dio a conocer los nombres de los futbolistas que dejarán el club ni la nómina de jugadores locales que afrontarán los próximos partidos.

Los tres partidos que le quedan a Güemes en la Primera Nacional

El conjunto santiagueño deberá cumplir con tres compromisos antes de despedirse de la categoría y comenzar una nueva etapa en el Torneo Federal A.

Fecha 34: vs. Almagro (local).

Fecha 35: vs. Deportivo Maipú (visitante).

Fecha 36: vs. Temperley (local).

El primero de estos encuentros será ante Almagro, este domingo 18 de octubre desde las 17, en lo que representará la primera presentación del Gaucho después de confirmarse su descenso.

Posteriormente, el equipo viajará para enfrentar a Deportivo Maipú y cerrará su participación en la Primera Nacional 2026 recibiendo a Temperley.

El mensaje de Güemes a sus hinchas tras perder la categoría

En medio de este difícil momento deportivo, la dirigencia del Club Atlético Güemes también dedicó un mensaje a los simpatizantes que acompañaron al equipo durante la temporada.

A través del comunicado, la institución invitó a todos los hinchas a continuar apoyando al Gaucho, tal como lo hicieron a lo largo del campeonato.

Con el descenso al Torneo Federal A ya consumado, Güemes comienza a transitar una etapa de cambios, que tendrá como primeras medidas la utilización de futbolistas locales y la revisión de los contratos del plantel.

Así, el conjunto santiagueño afrontará sus últimos tres compromisos en la Primera Nacional con un equipo renovado, mientras la institución empieza a reorganizarse de cara a su futuro deportivo.