El Hospital Independencia celebró 110 años de historia y compromiso con la salud pública

El centro de salud conmemoró un nuevo aniversario con un acto encabezado por la ministra Natividad Nassif, autoridades provinciales y municipales, trabajadores e invitados especiales.

Hoy 14:26

El Hospital Independencia, uno de los centros sanitarios de referencia de Santiago del Estero, celebró este jueves 110 años de servicio a la comunidad con un acto realizado en el hall de entrada del establecimiento.

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La ceremonia fue encabezada por la ministra de Salud, Natividad Nassif, acompañada por el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; el asesor del Ministerio de Salud, Oscar Ledesma Patiño; la intendente de la Capital, Norma Fuentes; la directora ejecutiva del hospital, Andrea Dorado; el rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Luis Lucena; y el director del Hospital de Las Termas, Luis Martínez.

Durante la jornada se reconoció la labor de distintos servicios y áreas del hospital, entre ellos Cirugía, el Comité de Docencia e Investigación, el programa Sana Sana (Diabetes), el Servicio de Salud Mental y Hemato-oncología.

También se entregaron medallas al personal que cumplió 30 años de servicio y certificados a trabajadores que accedieron a la jubilación.

En ese marco, la ministra Nassif remarcó la decisión del Gobierno provincial de mantener a la salud como una de las prioridades de gestión, junto con la educación, la seguridad y las actividades productivas.

“Debemos actuar con conciencia colectiva, articulando nuestras capacidades para hacer frente a situaciones adversas y dar respuestas a nuestra población”, expresó.

A su turno, el secretario de Salud, Gustavo Sabalza, destacó el rol del personal hospitalario. “Los hospitales se construyen, pero las paredes se mantienen con el personal humano, que es el que mantiene vivo a este hospital y le da su humanidad”, sostuvo.

Por su parte, la directora ejecutiva del hospital, Andrea Dorado, señaló que el desafío es avanzar hacia “un hospital preparado para su tiempo, organizado, seguro y cercano a las necesidades de las personas”.

Finalmente, Oscar Ledesma Patiño recordó que el Hospital Independencia albergó durante más de 60 años al Centro de Chagas, donde se desarrollaron tareas científicas, de formación de recursos humanos y de cooperación internacional.

“Aquí comenzó una historia de trabajo científico, formación de recursos humanos y cooperación internacional que permitió que nuestros conocimientos trascendieran las fronteras”, indicó.

La ceremonia culminó con el tradicional canto del feliz cumpleaños y el apagado de la velita, en un momento compartido por quienes forman parte de la historia y el presente del hospital.