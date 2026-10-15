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Presentaron en el Nodo las potencialidades del cultivo de carinata como alternativa productiva en la provincia

La jornada reunió a especialistas, organismos públicos e instituciones vinculadas al sector agropecuario para analizar las posibilidades de expansión de esta oleaginosa de invierno en Santiago del Estero.

Hoy 14:42
Nodo Cultivo Carinata

En el auditorio del Nodo Tecnológico se realizó este jueves una jornada técnica sobre el cultivo de carinata, una oleaginosa que se presenta como una alternativa productiva de invierno y que se encuentra en expansión en la provincia.

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La actividad formó parte del Consejo Económico y Social de Santiago del Estero y contó con la participación de representantes de instituciones vinculadas al sector agropecuario, organismos públicos y especialistas.

Bajo el lema “Carinata, la energía del campo”, el encuentro permitió difundir las características de este cultivo emergente, los resultados de investigación obtenidos hasta el momento, las experiencias desarrolladas en la región y las oportunidades que ofrece para diversificar los sistemas productivos.

Durante la jornada se abordaron temas vinculados con las experiencias y resultados de investigación en Santiago del Estero, el desarrollo del cultivo en la región, su modelo de negocio y los beneficios y sinergias que puede generar con la actividad apícola.

De la apertura participaron el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; el secretario del Consejo Económico y Social, Miguel Mandrille; el subsecretario de Recursos Naturales y Tierras, Ángel Iñíguez; el director de Ciencia y Tecnología, Edmundo Vizgarra; la vicedecana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, Silvia del Carmen Rodríguez; la ingeniera Anabel Lozano, del INTA; y los asesores en carinata Gustavo Holgado, Eduardo Gargano y Germán Mandrille.

Durante el encuentro, Suárez destacó que, siguiendo la visión del gobernador Elías Suárez en materia productiva, desde el Consejo Económico y Social se busca promover espacios de articulación entre los distintos sectores para conocer nuevas alternativas productivas para la provincia.

La carinata representa una oportunidad para diversificar la producción y potenciar la matriz energética, en el marco de una estrategia de desarrollo que vincula la ciencia, la innovación y la tecnología”, señaló.

Por su parte, Miguel Mandrille sostuvo que la provincia trabaja de manera permanente en la identificación de nuevos nichos productivos y remarcó que la carinata puede fortalecer la matriz energética.

Además, destacó que este cultivo puede generar una importante sinergia con la apicultura, un sector relevante para Santiago del Estero y con posibilidades de crecimiento tanto en la producción de miel como en los mercados internacionales.

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