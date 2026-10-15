Sorpresa en la Fórmula 1: Haas confirmó a su nuevo piloto para 2027 y dejó afuera a Esteban Ocon

La escudería estadounidense anunció la incorporación del brasileño Rafael Camara, una de las grandes promesas del automovilismo.

Hoy 12:51

La Fórmula 1 comienza a definir su parrilla de pilotos para la temporada 2027 y Haas sorprendió con un importante anuncio. La escudería estadounidense confirmó la incorporación del brasileño Rafael Camara, quien ocupará el lugar del francés Esteban Ocon y debutará en la máxima categoría del automovilismo mundial.

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Con apenas 21 años, el piloto nacido en Recife dará el salto a la Fórmula 1 después de destacarse en las categorías formativas y convertirse en una de las principales promesas de la Academia de Pilotos de Ferrari.

De esta manera, Haas apostará por una dupla joven integrada por Rafael Camara y Oliver Bearman, en una renovación con la que buscará mejorar su rendimiento durante la próxima temporada.

La decisión también marca el final del ciclo de Esteban Ocon, quien dejará el equipo a fines de 2026 después de una etapa que no logró cumplir con las expectativas deportivas.

Rafael Camara, la promesa brasileña que llega a la Fórmula 1

El ascenso de Rafael Camara en el automovilismo internacional estuvo marcado por sus destacados resultados en las categorías de formación.

En 2024 se consagró campeón de la Fórmula Regional Europea (FRECA) y, un año después, conquistó el título de la Fórmula 3, consolidándose como uno de los talentos jóvenes más destacados del automovilismo.

Actualmente, el brasileño lidera el campeonato de Fórmula 2 con el equipo Invicta, donde mantiene una ventaja de siete puntos sobre Nikola Tsolov.

Si logra quedarse con el título, Camara podría convertirse en el primer piloto de la historia en conquistar consecutivamente los campeonatos de FRECA, Fórmula 3 y Fórmula 2.

Esta trayectoria fue uno de los factores que convenció a la dirigencia de Haas para apostar por su incorporación de cara a 2027.

El papel de Ferrari en la llegada de Camara a Haas

Detrás del fichaje del piloto brasileño aparece un factor importante: su vínculo con la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari.

La escudería italiana mantiene una estrecha relación técnica con Haas, a la que suministra motores y diferentes componentes de sus monoplazas.

Ese respaldo, sumado a los buenos resultados que Camara mostró durante los ensayos privados realizados en el circuito de Portimão, Portugal, terminó de convencer a los responsables del equipo estadounidense.

Tras confirmarse su llegada, el brasileño expresó su entusiasmo por cumplir uno de los principales objetivos de su carrera.

"Es un paso importantísimo en mi carrera. Ahora mi objetivo es prepararme de la mejor manera, aprender del coche y seguir desarrollándome como piloto", manifestó Camara.

Qué dijo el jefe de Haas sobre su nuevo piloto

El director de la escudería, Ayao Komatsu, destacó las condiciones técnicas del brasileño y explicó por qué decidieron confiarle una de las butacas para la próxima temporada.

"Rafa demostró una velocidad impresionante en momentos muy difíciles durante su debut en la F2, como las clasificaciones en Mónaco y Montreal", señaló.

Además, resaltó el rendimiento del joven durante las pruebas privadas realizadas en Portugal.

"Cuando lo probamos en Portugal no solo mostró pura velocidad, sino que logró crear un entorno para sacar lo mejor de sí mismo. Estamos entusiasmados y comprometidos a darle un lugar donde pueda destacarse", afirmó Komatsu.

Esteban Ocon se despide de Haas y quedan pocas butacas disponibles para 2027

La incorporación de Rafael Camara confirma la salida de Esteban Ocon, quien finalizará su vínculo con Haas al término de la actual temporada.

Según la información difundida, la dirigencia estadounidense ya le había comunicado al francés su decisión el pasado 30 de septiembre, aunque esperó hasta ahora para anunciar oficialmente a su reemplazante.

Con la confirmación de la dupla Bearman-Camara, la parrilla de la Fórmula 1 para 2027 continúa tomando forma y solamente quedarían tres asientos disponibles.

Entre los equipos que todavía deben definir su alineación aparece RB, que analiza la continuidad del neozelandés Liam Lawson y del joven Arvid Lindblad.

Así, Haas apuesta por una nueva generación de pilotos, mientras que Rafael Camara se prepara para representar nuevamente a Brasil en la máxima categoría del automovilismo mundial.