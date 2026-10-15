“Es un derecho”: los santiagueños se sumaron a la Marcha Federal Universitaria y contaron por qué

Video | Un equipo de Diario Panorama acompañó la movilización desde la UNSE hasta la Retreta de la Plaza Libertad y recogió los testimonios de quienes marcharon en defensa de la educación pública.

Hoy 15:10

Diario Panorama acompañó el desarrollo de la quinta Marcha Federal Universitaria en Santiago del Estero, cuyo recorrido comenzó en la sede de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y finalizó en la Retreta de la Plaza Libertad.

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Durante la movilización, la consigna fue : “¿Por qué marchás hoy?”. Las respuestas reflejaron historias familiares, expectativas de futuro y el pedido de que se garantice el financiamiento de las universidades públicas.

“Porque mis abuelos no tuvieron la posibilidad de estudiar”, expresó una de las personas que formó parte de la marcha, al destacar el valor de acceder a una formación universitaria.

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Una profesional recibida en la universidad pública aseguró que decidió movilizarse “por un futuro, por mis hijas y por mi nieta”, mientras que también se escucharon reclamos para que “se cumpla la Ley de Financiamiento de las universidades públicas”.

De esta manera, la marcha volvió a reunir distintas voces alrededor de una misma demanda: la defensa de la universidad pública y el cumplimiento de la ley que garantiza su financiamiento.