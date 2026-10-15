Día de la Madre: el Parque de la Paz tendrá horario corrido el fin de semana y misa el domingo

El Cementerio Privado abrirá sus puertas el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, de 8 a 18 horas. Además, el domingo se celebrará una misa especial por el Día de la Madre, a cargo del padre Julián Cuevas.
Con motivo del Día de la Madre, el Cementerio Privado Parque de la Paz mantendrá sus puertas abiertas durante todo el fin de semana, con horario corrido de 8 a 18 horas, tanto el sábado como el domingo.
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En el marco de esta fecha especial, el domingo 18 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, se celebrará la Santa Misa por el Día de la Madre, que estará a cargo del padre Julián Cuevas.
De esta manera, las familias podrán acercarse al cementerio durante el fin de semana para recordar y homenajear a sus madres en una jornada especial, marcada por el cariño, la oración y el recuerdo de los seres queridos.