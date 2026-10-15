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Día de la Madre: el Parque de la Paz tendrá horario corrido el fin de semana y misa el domingo

El Cementerio Privado abrirá sus puertas el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, de 8 a 18 horas. Además, el domingo se celebrará una misa especial por el Día de la Madre, a cargo del padre Julián Cuevas.

Hoy 15:36

Con motivo del Día de la Madre, el Cementerio Privado Parque de la Paz mantendrá sus puertas abiertas durante todo el fin de semana, con horario corrido de 8 a 18 horas, tanto el sábado como el domingo.

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En el marco de esta fecha especial, el domingo 18 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, se celebrará la Santa Misa por el Día de la Madre, que estará a cargo del padre Julián Cuevas.

De esta manera, las familias podrán acercarse al cementerio durante el fin de semana para recordar y homenajear a sus madres en una jornada especial, marcada por el cariño, la oración y el recuerdo de los seres queridos.

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