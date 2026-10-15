Martín Menem, tras la caída de la sesión en Diputados: “Quisieron ponerle un freno a la Argentina”

El presidente de la Cámara de Diputados festejó que la oposición no consiguiera reunir el quórum necesario para abrir el debate. La sesión buscaba avanzar contra el DNU 70/23 de Javier Milei y tratar iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.

Hoy 15:47

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró este jueves el fracaso de la sesión especial impulsada por distintos bloques de la oposición, que no lograron reunir la cantidad de legisladores necesarios para abrir el recinto y debatir una serie de temas que representan un desafío para el Gobierno nacional.

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“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, expresó Menem en su cuenta de X, tras confirmarse que la sesión no podía comenzar por falta de quórum.

La oposición consiguió reunir a 121 diputados, ocho menos de los 129 requeridos para habilitar el debate. Entre los principales impulsores de la convocatoria se encontraban Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, junto con legisladores de otros espacios políticos.

El DNU 70/23, en el centro de la disputa

El principal objetivo de la sesión era avanzar con el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por Milei al comienzo de su gestión. La normativa introdujo una amplia desregulación de la economía argentina y modificó distintas regulaciones en materia comercial, laboral, inmobiliaria y de servicios.

Entre otros puntos, el decreto derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres, además de introducir cambios en el mercado aerocomercial y en el funcionamiento de distintos sectores económicos.

La discusión también quedó atravesada por la controversia en torno a la Ley de Tierras Rurales, cuya derogación estaba incluida en el DNU y que establecía límites a la titularidad de tierras por parte de extranjeros. La cuestión sumó relevancia tras las recientes decisiones judiciales vinculadas con esa normativa.

Discapacidad y endeudamiento familiar, los otros temas pendientes

Además del decreto, los bloques opositores pretendían avanzar con iniciativas relacionadas con la emergencia nacional en discapacidad y el endeudamiento de las familias.

En el primer caso, se buscaba extender la emergencia hasta fines de 2027. Por otro lado, los proyectos sobre endeudamiento familiar apuntaban a generar mecanismos de alivio y regularización para personas que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos económicos.

Sin embargo, la falta de quórum impidió que cualquiera de estas iniciativas llegara a debatirse en el recinto durante la jornada.

La estrategia del oficialismo y la próxima sesión

La caída de la sesión representó un triunfo parlamentario para el oficialismo, que en los días previos había desplegado negociaciones para evitar que los bloques aliados y provinciales acompañaran la convocatoria opositora.

Entre quienes no ocuparon sus bancas estuvieron los 95 diputados de La Libertad Avanza, los 12 del PRO y seis legisladores de la Unión Cívica Radical, además de representantes de distintas fuerzas provinciales.

En paralelo, el oficialismo había convocado a una nueva sesión especial para el miércoles 21 de octubre, a las 12, con una agenda que incluye iniciativas propias sobre discapacidad y endeudamiento familiar, además de un proyecto vinculado con la inviolabilidad de la propiedad privada.

La disputa parlamentaria continuará así la próxima semana, con el Gobierno intentando consolidar sus acuerdos legislativos y la oposición buscando reunir los apoyos necesarios para avanzar con los temas que quedaron pendientes.