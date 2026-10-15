Aumentan los accidentes viales en Salta por falta de distancia de frenado

En Salta, se registran 100 víctimas fatales en accidentes viales en lo que va del año, destacando la necesidad de mejorar la conducta vial y el respeto por las señales de tránsito.

Hoy 16:13

La situación de los accidentes viales en Salta se ha vuelto alarmante, con 100 víctimas fatales reportadas en lo que va del año, lo que refleja una tendencia preocupante en la seguridad vial. Según datos obtenidos de la fuerza policial, esta cifra es comparable a los 105 fallecimientos registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que indica una falta de cambio en las conductas de los conductores, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades locales.

El Centro de Especialistas Forense ha confirmado que la problemática de los accidentes viales es evidente en la vida cotidiana de los salteños, con incidentes que ocurren a diario. La Magister en Criminalística, Antonella Güizo, ha señalado que el incremento en el número de vehículos en la ciudad ha resultado en vías cada vez más congestionadas, lo que lleva a la urgencia de respetar las distancias de frenado y las señales de tránsito. "Cada vez hay más vehículos en Salta... hay que tratar de guardar la distancia de frenado", enfatizó.

Güizo también mencionó un incidente específico ocurrido recientemente, donde múltiples accidentes en diferentes puntos de la ciudad causaron notables demoras en el tráfico. La Licenciada en Criminalística, Agustina Calvo López, contribuyó a la discusión aclarando que el análisis de los accidentes no busca identificar culpables, sino entender las circunstancias que rodearon cada evento. "No se busca culpables, sino lo que realmente ocurrió", expresó.

Además, los expertos en análisis accidentológico consideran factores como el clima, las señales viales, y cualquier obstáculo que impida la visibilidad. Güizo advirtió que "todos debemos frenar en una encrucijada, por más que tengas prioridad", subrayando la importancia de la prudencia al conducir.

La concientización sobre la conducción segura es esencial. Güizo exhortó a los conductores a ser cautelosos y a estar preparados para actuar adecuadamente en caso de un siniestro vial. "Es importantísimo que la gente tome conciencia al manejar", indicó, sugiriendo que los conductores deben estar listos para documentar el incidente para ayudar en futuros procesos judiciales.

Entre los accidentes más comunes, se destacan aquellos por colisión por alcance, donde la falta de respeto a la distancia de frenado adecuada es el factor principal. "La ley dice que tienes que circular con distancia de frenado óptima", explicó Güizo, indicando que el conductor que impacta desde atrás generalmente es considerado responsable.