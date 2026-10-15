El Vaticano mantiene la cautela sobre el viaje del papa León XIV a la Argentina: “Debemos esperar”

El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, advirtió que la visita prevista para noviembre dependerá de la evolución del pontífice, quien permanece internado en Roma tras una cirugía por un adenocarcinoma pulmonar.

Hoy 17:36

El viaje del papa León XIV a la Argentina continúa en duda luego de la operación a la que fue sometido el martes para extirparle un tumor maligno del pulmón derecho. Este jueves, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, pidió cautela y señaló que la decisión dependerá de la evolución médica del pontífice.

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“El Papa aún no se ha pronunciado sobre este tema y debemos esperar, primero que todo, que vuelva del hospital y después, en base a lo que digan los médicos, si podrá afrontar un viaje tan largo y comprometido como el que se prevé en América Latina”, sostuvo Parolin, según declaraciones citadas por el diario italiano Corriere della Sera.

El cardenal realizó estas declaraciones durante un acto en la embajada de Irak ante la Santa Sede, donde también reconoció que sigue preocupado por la salud del pontífice, aunque mantiene su confianza en el equipo médico que lo atiende.

“Sigo preocupado, pero confío en los médicos”, expresó. Además, indicó que León XIV podría reorganizar su agenda si las circunstancias lo requieren: “Si es necesario, reorganizará el pontificado”.

Cómo evoluciona la salud del papa León XIV

El pontífice permanece internado en el Policlínico Gemelli, en Roma, donde fue operado el martes 13 de octubre. La intervención consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que los estudios confirmaran un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

De acuerdo con el último parte médico difundido por el Vaticano, la recuperación posoperatoria avanza con normalidad. Durante la mañana de este jueves, León XIV se sometió a controles de rutina y a una radiografía de tórax, que mostró una buena evolución del pulmón intervenido.

Además, el Papa pasó una noche tranquila, se levantó, desayunó y retomó algunas de sus actividades cotidianas de manera independiente. También comenzó sesiones de fisioterapia para acompañar su recuperación.

Pese a estas señales positivas, los médicos todavía deben evaluar su evolución en los próximos días antes de determinar cuándo podrá recibir el alta y retomar plenamente sus compromisos públicos.

Parolin señaló que, si continúa mejorando, el pontífice podría encabezar el rezo del Ángelus de este domingo desde el hospital. Sin embargo, aclaró que todavía no es posible anticipar cómo evolucionará su estado de salud.

Qué se sabe del viaje a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina está prevista del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira por Sudamérica que también contempla escalas en Uruguay y Perú.

De acuerdo con el cronograma difundido hasta el momento, el pontífice viajaría primero a Uruguay el 6 de noviembre, luego llegaría a la Argentina y finalmente continuaría su recorrido por Perú, donde concluiría la gira alrededor del 16 de noviembre.

La posibilidad de que el viaje se mantenga estuvo sobre la mesa desde el comienzo de la internación. Según explicó Parolin, la decisión inicial fue conservar la agenda prevista, aunque su realización estará supeditada a la recuperación del Papa y a las recomendaciones de los médicos.

“Dependerá de cómo van las cosas”, resumió el secretario de Estado vaticano.

El cardenal también remarcó que todavía es demasiado pronto para realizar previsiones definitivas, ya que apenas transcurrieron dos días desde la intervención quirúrgica.

“Imagino que si todo va bien, si la situación se desarrolla como habían previsto al comienzo, el viaje se hará. Si después hay novedades, eso no lo podemos prever”, agregó.

Por ahora, el Vaticano mantiene la prudencia y evita confirmar una eventual suspensión o modificación de la gira. La decisión final dependerá de los resultados de los controles médicos y de la capacidad del pontífice para afrontar un recorrido internacional de varios días.

Mientras continúa su recuperación en Roma, la expectativa está puesta en los próximos partes médicos, que serán determinantes para conocer si León XIV podrá cumplir con la visita prevista a la Argentina y a los demás países sudamericanos.