La intendente Fuentes junto a su gabinete participó de la 5ª Marcha Federal Universitaria

La Ing. Norma Fuentes y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, participaron de la marcha, donde reafirmaron la importancia de garantizar el acceso a la educación superior como una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad.

Hoy 17:45

La jornada reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, autoridades y distintos sectores de la comunidad, quienes expresaron su preocupación por la situación del sistema universitario y la necesidad de garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento.

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En la puerta de la Municipalidad, la Ing. Fuentes y su gabinete recibieron al rector de la Unse, Marcelino Ledesma, y otras autoridades de la institución y se sumaron a la movilización.

“Entendemos que la educación siempre es una inversión y representa una oportunidad de movilidad social ascendente para las familias santiagueñas, por lo que todos los sectores de la sociedad debemos apoyar este justo reclamo”, expresó la jefa comunal.

“El municipio siempre ha mantenido una relación colaborativa con nuestra universidad, con la que hemos brindado capacitaciones e impulsado muchos otros proyectos orientados a desarrollar las fuerzas productivas de la ciudad y de la provincia”, resaltó.

Por su parte, Benavente destacó “la importancia de garantizar el acceso a una educación pública de calidad, que constituye un derecho fundamental de la democracia, en defensa de los miles de estudiantes y docentes afectados por el incumplimiento de los fallos de la Corte por parte del Gobierno nacional”.