Fuentes participó del acto por el 110º aniversario del Hospital Independencia

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó del acto conmemorativo por el 110º aniversario del Hospital Independencia, una institución emblemática de la salud pública que, a lo largo de más de un siglo, ha brindado atención y acompañamiento de calidad a miles de santiagueños.

Hoy 17:46

También formaron parte de la ceremonia la ministra de Salud, Natividad Nassiff; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; y la directora ejecutiva del Hospital Independencia, Andrea Dorado, entre otras autoridades.

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Durante el acto, la jefa comunal entregó una placa en reconocimiento a la trayectoria del hospital, el compromiso de sus profesionales y trabajadores, y la importante labor que desempeñan diariamente en el cuidado de la salud de la comunidad.