Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 OCT 2026 | 21º
X
Locales

Fuentes participó del acto por el 110º aniversario del Hospital Independencia

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó del acto conmemorativo por el 110º aniversario del Hospital Independencia, una institución emblemática de la salud pública que, a lo largo de más de un siglo, ha brindado atención y acompañamiento de calidad a miles de santiagueños.

Hoy 17:46

También formaron parte de la ceremonia la ministra de Salud, Natividad Nassiff; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; y la directora ejecutiva del Hospital Independencia, Andrea Dorado, entre otras autoridades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el acto, la jefa comunal entregó una placa en reconocimiento a la trayectoria del hospital, el compromiso de sus profesionales y trabajadores, y la importante labor que desempeñan diariamente en el cuidado de la salud de la comunidad.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  2. 2. La Justicia brasileña escuchó los pedidos de absolución y condena para el arquitecto santiagueño acusado de racismo
  3. 3. Detienen a dos personas en múltiples allanamientos por una millonaria estafa con cheques
  4. 4. Videos: momentos de extrema tensión en el B° Villa del Carmen por un tiroteo entre vecinos y efectivos policiales
  5. 5. El arquitecto santiagueño Eduardo Murias enfrenta una audiencia clave en Brasil por una causa de racismo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT