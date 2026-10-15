VIDEO | En medio de la marcha universitaria, manifestantes increparon a Lilia Lemoine a la salida del Congreso

La diputada de La Libertad Avanza fue abordada por un grupo de manifestantes mientras caminaba por avenida Rivadavia. El episodio quedó registrado en videos que se viralizaron en las redes sociales.

Hoy 18:43

Lilia Lemoine protagonizó un tenso momento este jueves al salir del Congreso de la Nación, cuando un grupo de manifestantes que participaba de la quinta Marcha Federal Universitaria la increpó sobre la avenida Rivadavia. La secuencia quedó registrada en videos que circularon rápidamente por las redes sociales.

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En las imágenes se observa a varias mujeres acercarse a la legisladora de La Libertad Avanza mientras le cantaban: “Olé, olé, olé, olá; a donde vayas, te va a pasar; a donde vayan, los iremos a buscar”. Alrededor también se escucharon gritos e insultos como “facha”, “la patria no se vende” y “sos una vergüenza para las mujeres que estudiamos”.

Durante el cruce, Lemoine levantó una mano para marcar distancia con quienes la rodeaban y continuó avanzando por la zona. El episodio se produjo en medio de la movilización convocada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La denuncia de Lilia Lemoine

Tras el episodio, la diputada publicó el video en su cuenta de X y denunció que recibió distintas agresiones durante el recorrido.

“Me mojaron, me escupieron, tiraron tierra, piedras, huevos (me quedé a limpiarlos), intentaron romperme el celular”, escribió la legisladora al describir lo sucedido.

En la misma publicación, cuestionó las actitudes de los manifestantes y sostuvo que el registro permitía mostrar los argumentos que, según su interpretación, sectores de izquierda transmiten a los estudiantes.

Además, explicó por qué decidió retirarse del lugar: “Me fui porque, si no, tenían que dispersarlos, y a diferencia de los kukas, a mí no me gusta ver violencia. Nunca voy a dar un paso atrás”.

Una jornada marcada por los incidentes

El episodio protagonizado por Lilia Lemoine ocurrió durante una jornada de tensión frente al Congreso. Mientras miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios participaban de la marcha, se registraron enfrentamientos entre grupos de manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad.

En distintos sectores de las inmediaciones del Palacio Legislativo hubo lanzamiento de piedras contra el vallado y la Policía, mientras que los efectivos utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante para dispersar a quienes protagonizaban los disturbios.

La movilización tuvo como principal reclamo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y coincidió con el intento de la oposición de abrir una sesión especial en Diputados, que finalmente fracasó por falta de quórum.

Las imágenes del cruce con la diputada se sumaron así a los episodios que marcaron la jornada frente al Congreso y generaron repercusiones en las redes sociales.