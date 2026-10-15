Alegría, música y creatividad en la Muestra Anual de Educación Física del Colegio Antonino Taboada de Clodomira

Bajo la temática “El Mundo Se Mueve”, estudiantes y docentes protagonizaron una jornada llena de entusiasmo, compañerismo y expresión corporal, con el acompañamiento de toda la comunidad educativa.

Hoy 19:01

El Colegio Secundario N.º 8 “Gral. Antonino Taboada”, de la ciudad de Clodomira, realizó el pasado miércoles 14 de octubre su Muestra Anual de Educación Física, una propuesta que reunió a estudiantes, docentes y familias en una jornada marcada por la alegría, la emoción y el trabajo en equipo.

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El evento se desarrolló desde las 19 horas en el Polideportivo Provincial de Clodomira, en cumplimiento de las actividades previstas en el calendario escolar, y permitió a los alumnos demostrar las habilidades y destrezas adquiridas durante el año.

En esta oportunidad, la muestra tuvo como eje central "El Mundo Se Mueve", un proyecto educativo que buscó integrar el movimiento, la coordinación, el compañerismo y la solidaridad mediante distintas representaciones acompañadas por ritmos musicales de diferentes países del mundo.

La propuesta también puso en valor la diversidad cultural y la inclusión, contemplando las particularidades de las aulas heterogéneas y promoviendo la participación activa de los jóvenes en un espacio de integración y expresión.

Una propuesta que combinó deporte, música y creatividad

A lo largo de la presentación, los estudiantes desplegaron diversas actividades que articularon deporte, gimnasia y atletismo, utilizando distintos elementos y recursos para construir coreografías y figuras grupales.

La creatividad, la coordinación de los movimientos y el compromiso colectivo fueron protagonistas de una noche especial, en la que cada presentación reflejó el esfuerzo y la dedicación de alumnos y profesores.

La muestra se llevó adelante bajo la dirección de la rectora, profesora Raquel Iñiguez, y la coordinación del Departamento de Educación Física, cuyos integrantes trabajaron en la organización y preparación de las distintas actividades.

Reconocimiento a toda la comunidad educativa

Desde la institución expresaron un especial reconocimiento a los profesores del Departamento de Educación Física, por su dedicación y compromiso para concretar esta nueva edición de la muestra anual.

Asimismo, hicieron extensivo su agradecimiento a los estudiantes, al personal de la institución y a todas las personas que colaboraron en la organización del encuentro.

De esta manera, el Colegio Antonino Taboada de Clodomira volvió a poner de manifiesto la importancia de la educación física como herramienta para fortalecer valores como la solidaridad, el respeto, la integración y el compañerismo, en una celebración que reunió a toda la comunidad educativa.