Lanzan el programa “Mis primeros 1.700 días” en la localidad de Sachayoj

La iniciativa provincial está destinada a embarazadas, madres en período de lactancia y niños de hasta 6 años y 11 meses. El lanzamiento se realizó en el Hospital de Tránsito de Sachayoj, con la participación de autoridades y una capacitación sobre nutrición.

Hoy 19:29

Con el objetivo de acompañar a embarazadas, madres en período de lactancia y niños de hasta 6 años y 11 meses, este jueves se realizó el lanzamiento del Programa Provincial “Mis Primeros 1.700 Días” en el Hospital de Tránsito de la localidad de Sachayoj, en el departamento Alberdi.

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Esta actividad, que marca la continuidad al programa en la gestión del gobernador Elías Suárez, fue encabezada por la responsable del programa, Lic. Doris Vizgarra, junto con de la directora del centro de salud, Daniela Paola Luna; la comisionada municipal del lugar, María Zerda; la secretaria administrativa del programa, María de los Ángeles Gallo; y la nutricionista Bettiana Ciancia, quien brindó una capacitación a madres, padres y beneficiarios.

Durante la presentación, Luna resaltó la incorporación del hospital como un espacio para el desarrollo de este valioso programa, dependiente de Jefatura de Gabinete, "que viene a aportar un valor nutricional agregado para que cada niño, embarazada y mamá en período de lactancia, para que pueda complementar su dieta con proteínas y vitaminas”. “Lo más importante es que tenemos el 100% de cobertura para todos; nadie va a quedar afuera, este beneficio alcanzará no solo a los habitantes de Sachayoj, sino también a las familias de la zona rural que dependen del hospital", indicó.

Por su parte, María Zerda dijo que esto es el resultado del trabajo articulado entre las instituciones locales y el Gobierno de la provincia. “Esto es fundamental para llegar a cada familia de nuestra comunidad, fortaleciendo las políticas de cuidado y protección de nuestro pueblo”, expresó.

A su turno, Doris Vizgarra explicó que el programa contempla el acompañamiento desde el embarazo hasta los 6 años y 11 meses, mediante acciones orientadas a fortalecer la salud y el desarrollo integral de la primera infancia.

“Somos el Estado accionando en la población, acompañando territorialmente. Las políticas de Estado, en este caso, están dirigidas a los niños, a la primera infancia y a las embarazadas, pensando en el futuro y en una población saludable, que pueda crecer tanto física como cognitivamente”, remarcó.

Informó que para lograr estos objetivos junto a su equipo se desarrollará una capacitación a la comunidad, para a dar a conocer los productos que se entregan y su importancia dentro de la alimentación de los beneficiarios. Para ello se trabajará además de manera coordinada con el hospital.