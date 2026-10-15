El Gobierno denunciará penalmente a los detenidos por los incidentes en el Congreso durante la marcha universitaria

El Ministerio de Seguridad prepara una presentación judicial contra los involucrados en los enfrentamientos registrados este jueves. La jornada dejó al menos 25 detenidos, ocho efectivos heridos y destrozos estimados en $90 millones.

Hoy 19:41

El Gobierno nacional confirmó que avanzará con una denuncia penal contra los manifestantes involucrados en los disturbios ocurridos este jueves 15 de octubre en las inmediaciones del Congreso de la Nación, durante la quinta Marcha Federal Universitaria.

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El equipo jurídico del Ministerio de Seguridad trabaja en la elaboración de la presentación judicial, que contempla posibles acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

En paralelo, las autoridades comenzaron a recopilar fotografías y registros audiovisuales de los enfrentamientos para identificar a los presuntos responsables de las agresiones y los daños ocasionados en el espacio público.

Al menos 25 detenidos y ocho efectivos heridos

Los incidentes registrados durante la movilización dejaron al menos 25 personas detenidas, según la información difundida hasta el momento.

Entre los procedimientos se encuentra la aprehensión de un adolescente de 14 años, interceptado por la Policía de la Ciudad en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre, luego de que presuntamente arrojara piedras contra un patrullero.

Debido a su edad, intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia Este, que dispuso dar participación al organismo correspondiente de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, ocho integrantes de las fuerzas federales resultaron lesionados durante el operativo: cuatro gendarmes, dos efectivos de Prefectura Naval y dos agentes de la Policía Federal.

Los daños fueron estimados en $90 millones

Según una evaluación preliminar del Gobierno porteño, los destrozos ocasionados durante los enfrentamientos alcanzarían los 90 millones de pesos.

Los daños se registraron principalmente en el mobiliario urbano, veredas, canteros y espacios verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores.

Los episodios de violencia se produjeron cuando grupos de manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad que custodiaban el perímetro del Palacio Legislativo. Durante los incidentes hubo lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes, mientras que los efectivos respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y la intervención de un camión hidrante.

La quinta Marcha Federal Universitaria había sido convocada para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y defender el presupuesto destinado a la educación pública.

Con la preparación de la denuncia, el Gobierno busca avanzar en la identificación de quienes participaron en los hechos y llevar las acusaciones ante la Justicia. La responsabilidad penal de cada una de las personas involucradas deberá determinarse durante la investigación judicial.