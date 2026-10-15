Bombazo en River: Ramón Díaz tendría fecha para regresar al banco del Millonario

La información trascendió en las últimas horas y señala que Ramón Díaz podría asumir el próximo martes. El riojano viene de rechazar una propuesta de Corinthians y su nombre vuelve a sonar con fuerza para regresar al banco del Millonario.

Hoy 19:42

Las versiones sobre un posible regreso de Ramón Ángel Díaz a River Plate tomaron fuerza en las últimas horas, en medio de la incertidumbre sobre quién estará al frente del equipo de Núñez en la próxima temporada. En ese escenario, trascendió que el histórico entrenador podría asumir el próximo martes, aunque por el momento no existe una confirmación oficial del club.

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El riojano viene de rechazar una propuesta de Corinthians de Brasil y su nombre volvió a instalarse entre las alternativas para conducir al Millonario. La posibilidad de regresar a una institución en la que dejó una huella importante alimentó las especulaciones, especialmente después de un mensaje de su hijo y ayudante de campo, Emiliano Díaz, quien expresó el deseo de acompañar a su padre a cumplir “su último sueño en el fútbol”.

La frase generó repercusiones entre los hinchas, que rápidamente la vincularon con un eventual regreso al banco de River. Además, el propio Ramón había dejado abierta esa posibilidad meses atrás, cuando manifestó: “En River saben que si me necesitan, yo estoy”.

Ramón Díaz y un posible cuarto ciclo en River

El entrenador es uno de los nombres más importantes de la historia del club. Durante sus anteriores etapas al frente del equipo consiguió nueve títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 1996, además de campeonatos locales que lo convirtieron en uno de los técnicos más exitosos del Millonario.

Su última etapa concluyó en 2014 y, desde entonces, su nombre apareció en distintas oportunidades entre las posibilidades para volver a dirigir al equipo de Núñez.

Actualmente, Leonardo Ponzio se encuentra al frente del plantel de manera interina tras la salida de Eduardo Coudet. Luego del empate 1-1 frente a Sarmiento de Junín, el entrenador evitó proyectar sobre la próxima temporada y remarcó la importancia de concentrarse en los compromisos inmediatos.

“Vivo el hoy, River es hoy. Para proyectar el año que viene hay que ganar lo que queda y más no puedo decir”, expresó Ponzio.

La incógnita sobre la llegada del riojano

Pese a las versiones que circularon durante las últimas horas, el posible regreso de Ramón Díaz todavía está rodeado de incertidumbre. Desde la dirigencia de River se había negado recientemente la existencia de contactos con el entrenador y se había ratificado el respaldo a Ponzio.

Por eso, la posibilidad de que el riojano asuma el martes constituye, por ahora, una versión que necesita confirmación. Mientras crece la expectativa entre los simpatizantes, resta conocer si habrá avances concretos para que Ramón Díaz inicie una nueva etapa en el club.