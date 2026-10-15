Fernández reconoció a sus Jóvenes Destacados 2026 y distinguió a Ludmila Valentina García con el máximo galardón

El Concejo Deliberante de la Capital del Agro realizó una sesión especial para homenajear a jóvenes que sobresalieron en los ámbitos educativo, deportivo, artístico y social. La ceremonia reunió a autoridades municipales, representantes de instituciones y familiares de los distinguidos.

Hoy 19:45

El Honorable Concejo Deliberante de Fernández llevó a cabo una emotiva sesión especial en la que reconoció a los Jóvenes Destacados 2026, una iniciativa destinada a poner en valor el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes se destacan en diferentes ámbitos de la comunidad.

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Durante la ceremonia, realizada el pasado miércoles por la noche, Ludmila Valentina García recibió la máxima distinción como “Joven Destacado 2026 de la Ciudad de Fernández”. La estudiante, postulada por la Escuela Piloto N.º 1 Maximio S. Victoria, fue reconocida por su trayectoria educativa, su dedicación al estudio, su perseverancia y los valores demostrados.

La entrega de reconocimientos se desarrolló en cumplimiento de la Ordenanza N.º 857/11, que establece esta distinción para jóvenes propuestos por instituciones educativas, deportivas, culturales y sociales de la ciudad.

Una ceremonia para reconocer el esfuerzo de los jóvenes

La sesión estuvo presidida por la concejal Marta Santillán, acompañada por los ediles de los distintos bloques que integran el cuerpo legislativo.

También participó la intendenta de Fernández, CPN Yanina Iturre, junto a integrantes de su gabinete: la secretaria de Administración y Hacienda, Rocío Gómez; el director de Cultura, Leonardo Fernández; la directora de Educación, Lorena Aranda; y el director de Deportes, Nelo Iturre.

La ceremonia contó, además, con la presencia de delegaciones escolares, directivos, docentes, entrenadores y familiares, quienes acompañaron a los jóvenes durante la entrega de las distinciones.

“No dejen de soñar ni de creer en sus capacidades”

Durante su discurso, la presidenta del Concejo Deliberante, Marta Santillán, felicitó a los homenajeados y destacó que cada reconocimiento representa no solamente un logro individual, sino también el esfuerzo y la constancia que existe detrás de cada trayectoria.

“Mis sinceras felicitaciones a todo este grupo de jóvenes que hoy fueron los protagonistas de esta jornada. A través de sus instituciones educativas, deportivas, culturales y sociales, son los jóvenes destacados de este 2026. No solamente lo son por los logros alcanzados, sino también por el esfuerzo y la perseverancia que hay detrás de cada uno de ustedes”, expresó.

En otro tramo de su mensaje, la concejal alentó a los jóvenes a continuar trabajando por sus objetivos y a confiar en sus capacidades.

"Queridos jóvenes, están transitando una etapa muy importante y hermosa. Tienen por delante muchísimos sueños y desafíos por cumplir. No dejen de creer en sus capacidades, no dejen de aprender de cada experiencia y de encontrar en quienes los rodean día a día la fuerza necesaria para seguir adelante", manifestó.

Asimismo, destacó la importancia de generar espacios de participación para las nuevas generaciones y reafirmó la disposición del cuerpo legislativo para acompañar sus iniciativas.

"Los alentamos a no bajar los brazos, a seguir creciendo y soñando con responsabilidad, compromiso y esperanza. Este recinto tiene las puertas abiertas para escucharlos, recibir sus proyectos, sus voces y sus inquietudes", sostuvo Santillán.

Los jóvenes que recibieron menciones especiales

En el marco de la Resolución N.º 05/26, el Concejo Deliberante también entregó Menciones Especiales a los jóvenes postulados por diferentes instituciones de la ciudad, reconociendo sus desempeños y aportes en los ámbitos educativo, deportivo, artístico y de formación.

Los distinguidos fueron:

- Gustavo Daniel More, del Colegio Agrotécnico Madre Tierra.

- Agostina Sarco Alegre, del Rotary Club Fernández.

- Faustino Gael Elías Salvatierra, de la Escuela Técnica N.º 12.

- Milena Nicol Pérez, del Colegio Secundario Buey Muerto.

- Marisabel Romano González, del Instituto Nuestra Señora del Rosario.

- Bianca Cisneros, de la Escuela de Karate Koryu Ken Bu.

- Lara Lizeth Quiroga, de la Academia de Danzas Renacer de la Danza.

- Joel Benjamín Bustamante, del Club Atlético Independiente.

- Franco David Woitquivich, del Fernández Básquet Ball Club.

- Faustino Méndez Pizarro, del Club Sportivo Fernández.

- Estefanía Natali Santillán, de la Asociación Norte de Tae Kwon Do.

- Mayra Carabajal, de la Escuela de Capacitación Laboral N.º 25 Adolfo Alsina.

- Tatiana Ornella Medina, de la Escuela de Acrobacia en Tela “Arte en el Aire”.

- Leonel Campos Sajama, de la Academia Pablo Sabalza.

- Bautista Jael Lastra, de la Escuela de Karate Dojo Loto Kai.

- Mario César Cancinos Roldán, de Fernández Vóley.

El compromiso de las instituciones con las nuevas generaciones

Durante la sesión también se reconoció formalmente la participación y el compromiso social de la Academia de Inglés New Dreams, así como el acompañamiento de todas las instituciones que presentaron postulaciones.

Desde el cuerpo deliberativo destacaron el papel fundamental que cumplen las entidades educativas, deportivas, culturales y sociales en la formación de los jóvenes, al brindarles herramientas y oportunidades para desarrollar sus capacidades.

De esta manera, el Concejo Deliberante de Fernández renovó su reconocimiento a las nuevas generaciones de la Capital del Agro, poniendo en valor no solo los logros alcanzados, sino también el esfuerzo, la responsabilidad y la perseverancia que forman parte de cada una de sus historias.