Clodomira celebrará el Día de la Madre con un gran espectáculo musical para toda la familia

La ciudad se prepara para vivir una gran celebración por el Día de la Madre, con una propuesta organizada por la Municipalidad que tendrá como principal atractivo un espectáculo musical gratuito a cargo del reconocido artista santiagueño Dany Hoyos.

Hoy 19:51

La actividad se desarrollará este sábado 17 de octubre, a partir de las 21 horas, en la plaza San Martín, donde se espera la participación de familias de Clodomira y de distintas localidades de la región.

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Además de la presentación de Dany Hoyos, la programación incluirá artistas invitados, sorteos, sorpresas y diferentes propuestas para compartir una noche de música y diversión.

El intendente Daniel Ruiz destacó la importancia de organizar este tipo de celebraciones, especialmente en una fecha tan significativa para las familias.

“Queremos que todas las madres de Clodomira tengan la posibilidad de disfrutar de una noche especial, acompañadas por sus hijos, sus familias y sus seres queridos. Por eso estamos preparando una celebración con música, sorteos y muchas sorpresas, para que puedan pasar un lindo momento sin tener que pagar una entrada”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, Ruiz señaló que la iniciativa busca reunir a las familias en uno de los principales espacios públicos de la ciudad y ofrecer un espectáculo al que todos puedan acceder.

“Sabemos lo importante que es esta fecha y queremos celebrarla junto a nuestros vecinos. La invitación también está abierta a las familias de las localidades cercanas, para que nos acompañen y podamos compartir una verdadera fiesta popular”, agregó.

En ese sentido, el intendente remarcó que la entrada será libre y gratuita, con el propósito de que todas las familias tengan la oportunidad de participar de los festejos.

Desde la Municipalidad de Clodomira reiteraron la invitación a los vecinos de la ciudad y de las comunidades aledañas para acercarse este sábado a la plaza San Martín y disfrutar de una noche especialmente dedicada a las madres, con la música de Dany Hoyos como protagonista.