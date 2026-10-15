Dura sanción para Juan Sebastián Verón por el escándalo en Santiago del Estero

El Tribunal de Disciplina de la AFA castigó al presidente de Estudiantes por los incidentes ocurridos durante la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central, disputada en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 22:44

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sancionó con tres meses de suspensión a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, por su participación en los incidentes registrados durante la final de la Supercopa Internacional disputada en Santiago del Estero, donde Rosario Central se consagró campeón tras imponerse por 3-1.

La resolución también alcanza a Pascual Caiella, vicepresidente del Pincha, y Marcos Angeleri, manager de la institución, quienes recibieron la misma sanción por ingresar al campo de juego en medio de los disturbios y confrontar al árbitro Darío Herrera.

Además, el organismo disciplinario dispuso una multa económica para Estudiantes equivalente al valor de 500 entradas, como consecuencia de los hechos ocurridos en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El escándalo que se desató en la final disputada en Santiago del Estero

El episodio ocurrió hace casi un mes, durante los minutos finales del encuentro que Rosario Central le ganó 3-1 a Estudiantes para quedarse con la Supercopa Internacional.

En medio de un cierre cargado de tensión y polémicas arbitrales, integrantes de ambos planteles protagonizaron incidentes en uno de los túneles del estadio santiagueño, lo que provocó que el partido debiera finalizar antes de tiempo.

Fue en ese contexto cuando Juan Sebastián Verón ingresó al campo de juego junto a otros dirigentes de Estudiantes para expresar su malestar con el arbitraje de Darío Herrera.

Según quedó reflejado en el informe arbitral, el presidente del Pincha llegó a enfrentar cara a cara al juez y le dirigió fuertes insultos, mientras personas de su entorno intentaban contenerlo.

De acuerdo con lo informado por TyC Sports, Herrera dejó asentadas en su informe las expresiones que, según su versión, recibió de Verón durante el incidente.

"Hijos de re mil p... Hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de p..., hay que matarlos a todos", fueron algunas de las frases que el árbitro aseguró haber escuchado.

Qué implica la suspensión de Verón y los otros dirigentes

El Boletín del Tribunal de Disciplina de la AFA oficializó las sanciones contra Verón, Caiella y Angeleri, quienes estarán suspendidos durante tres meses.

Sin embargo, la medida tiene un alcance específico: los dirigentes no podrán ejercer funciones de representación institucional ante la AFA durante el período establecido.

Esto significa que Verón podrá continuar asistiendo a los estadios como cualquier hincha, ya que la resolución no contempla una prohibición de ingreso a las canchas.

La misma condición se aplica a Pascual Caiella y Marcos Angeleri, quienes tampoco podrán desempeñar tareas de representación del club ante la entidad madre del fútbol argentino mientras dure el castigo.

Estudiantes podría apelar la sanción

Tras conocerse la resolución, todavía resta determinar si Estudiantes de La Plata presentará una apelación para intentar revertir o reducir las sanciones impuestas a sus dirigentes.

No sería la primera vez que Juan Sebastián Verón recurre una decisión disciplinaria de estas características.

Anteriormente, el presidente del Pincha había sido suspendido por seis meses a raíz de la polémica generada por el pasillo de espaldas que Estudiantes realizó a Rosario Central, luego de que el conjunto rosarino fuera reconocido como campeón de la tabla anual.

En aquella oportunidad, Verón asumió la responsabilidad por lo ocurrido y decidió recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Posteriormente, la AFA archivó la causa y consideró cumplida la sanción cuando faltaban diez días para su finalización.

Ahora, el presidente de Estudiantes vuelve a quedar en el centro de una controversia disciplinaria, esta vez por los incidentes de una final que tuvo como escenario al Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y que terminó con Rosario Central levantando la Supercopa Internacional en medio de un escandaloso cierre.